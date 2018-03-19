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Владимир Новиков. Фото: Пресс-служба Владимира Новикова

Владимир Новиков: Курс по развитию ДФО, начатый президентом, будет продолжен

Россияне ответственно подошли к выбору президента РФ, считает парламентарий

19 марта, PrimaMedia. Россияне проголосовали за продолжение стабильного курса страны и ответственно отнеслись к избирательному процессу. Об этом сообщил депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

На выборах президента России Владимир Путин после подсчета 99% бюллетеней набирает 76,65% голосов избирателей. В абсолютном исчислении за действующего президента отдали свои голоса более 55 млн россиян.

Владимир Новиков в свою очередь проголосовал в Артемовском городском округе. Чтобы выполнить свой гражданский долг, парламентарию пришлось постоять в очереди на избирательном участке № 321, расположенном в ДШИ №1.

"Я считаю, что президент должен заботиться прежде всего о том, чтобы жители страны жили комфортно и благополучно, чтобы повышался жизненный уровень каждого россиянина", — отметил Владимир Новиков.

Народный избранник выразил уверенность, что Дальнему Востоку будет уделено особое внимание в последующее десятилетие. "Это уже запущенный проект, который будет действовать в дальнейшем. Через 3-5 лет мы с вами уже будем ощущать реальные результаты от этих проектов, в том числе связанных и с территориями опережающего развития, и со свободным портом Владивосток. Уже сам Дальний Восток способен будет развиваться за счет новых проектов", — сказал депутат Госдумы.

По его словам, дальновидная политика в отношении того, чтобы форпост ДФО был во Владивостоке, стала понятна не только жителям РФ, но и нашим соседям — странам АТР. "Не зря же они приезжают к нам на Дальний Восток для участия в восточно-экономическом форуме", — заключил Владимир Новиков.

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