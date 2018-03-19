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"Восточный Порт" завершил монтаж приемных бункеров вагоноопрокидывателей Третьей очереди. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Восточный Порт» завершил монтаж приемных бункеров вагоноопрокидывателей Третьей очереди

Ведется установка дробильно-фрезерных машин, предназначенных для приведения смерзшегося угля в сыпучее состояние

19 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", завершил монтаж восьми приемных бункеров для двух тандемных вагоноопрокидывателей на Третьей очереди специализированного угольного комплекса, сообщил ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

На каждом вагоноопрокидывателе смонтированы четыре бункера, передающие уголь с полувагонов по подземным галереям на закрытые ленточные конвейеры, по которым продукция поступает на склады и судопогрузочные машины.

Установлены надбункерные решетки, обеспечивающие равномерное распределение угля для формирования его постоянного потока и ограничивающие попадание крупных кусков угля (оверсайза) в бункеры. Установлены принимающие конвейеры и вибропитатели, подающие уголь с бункеров на конвейерные ленты. Ведется монтаж дробильно-фрезерных машин, предназначенных для приведения смерзшегося угля в сыпучее состояние в целях бесперебойной выгрузки полувагонов.

Установка тандемных вагоноопрокидывателей запланирована на май 2018 года. Закрытый комплекс будет оснащен автоматизированными скоростными дверьми на местах входа и выхода полувагонов, аспирационными системами и системой пылеподавления "сухой туман".

Оборудование для здания вагоноопрокидывателей поставлено Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием Третьей очереди. Шефмонтаж ведется японской корпорацией согласно трехстороннему меморандуму с учетом внедрения передовых технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов.

Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн долларов США. Аналогичные вагоноопрокидыватели американского производителя установлены на действующем специализированном угольном комплексе "Восточного Порта". Они обеспечивают максимальную скорость выгрузки четырех 70-тонных полувагонов с углем — всего за 3 минуты — и полностью исключают повреждение вагонного парка.

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