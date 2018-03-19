Жители Владивостока задали новый уровень гражданской активности – Сергей Сопчук

Депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук. Фото: Жанна Беляева. Предоставлено организаторами "Тихоокеанского дискуссионного клуба"

Итоги выборов в Приморье прокомментировал руководитель МКС «Единой России» в ДФО

19 марта, PrimaMedia. Владивосток на выборах президента РФ 18 марта показал явку в 57,37%. За Владимира Путина в административном центре Приморья проголосовало 64% избирателей. По оценке депутата Госдумы РФ по округу №62, руководителя межрегионального координационного совета "Единой России" в ДФО Сергея Сопчука, владивостокские избиратели задали новый уровень гражданской активности, передает ИА PrimaMedia.

В Приморье на участки в день голосования пришло 61,12% избирателей. За самовыдвиженца Владимира Путина проголосовало 65,26% избирателей, а в абсолютных цифрах это 589 384 человека.

Наблюдателей в хорошем смысле удивили результаты в краевой столице. В минувшее воскресенье участки посетило 57,37% избирателей. При этом во Владивостоке выросла поддержка Владимира Путина: с 47,01% в 2012 году до 63,69% в 2018-м.

"Я хотел бы поблагодарить всех избирателей, кто 18 марта сделал свой выбор и пришел на избирательные участки. Особенно я бы отметил активность жителей Владивостока. Мы как-то привыкли, что явка во Владивостоке всегда отличается в низкую сторону. И это уже воспринималось как данность. Однако 18 марта избиратели столицы Приморья задали новый уровень гражданской активности", — отметил, оценивая итоги выборов, Сергей Сопчук.

Сам депутат голосовал по месту прописки – в родном селе Покровка Октябрьского района Приморья. Октябрьский район по явке превысил 70% и вошел в число лидеров в крае по данному показателю.

"Конечно, я очень рад, что кандидат, которого поддерживала партия "Единая Россия", действующий президент России, Владимир Владимирович Путин, одержал столь убедительную победу! Я уже неоднократно говорил, что в полной мере оценить то, что он сделал для развития Владивостока, Приморского края и всего Дальнего Востока нашей страны, можно будет только спустя десятилетия. Это, действительно, принципиально новый этап развития территорий Дальнего Востока.

Конечно, еще много предстоит сделать. Есть "пробуксовки" в проектах, есть истории с долгостроями и коррупционными скандалами. К сожалению, есть такое. Но есть-то и главное – территории развиваются. И уже озвученные планы и задачи на ближайшее время по развитию Владивостока и других муниципальных образований, которые я представляю в Государственной думе, весьма масштабные.

Мы живем в интересное время. Сложное (достаточно вспомнить про международные отношения), но интересное. И очень хорошо, что общая международная напряженность не мешает нашей стране активно развивать сотрудничество с нашими соседними странами", — прокомментировал Сергей Сопчук.

Лидеры голосования за Владимира Путина в Приморье, по данным краевой Избирательной комиссии, стали: Дальнереченский район (74,72%), Ханкайский район (71,14%), Чугуевский район (71,07%), Октябрьский район (70,32%), Уссурийск (69,84%), Хорольский район (69,74%), Артем (69,73%) и Анучинский район (69,29%).