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Владимир Новиков в Спасском районе. Фото: Пресс-служба Владимира Новикова

Спасский район имеет огромный потенциал для культурного туризма – Владимир Новиков

В частности, в районе множество значимых исторических мест, которые могут стать основой для туристического маршрута, считает парламентарий

22 марта, PrimaMedia. На территории Спасского района Приморского края множество перспектив для развития туризма, в том числе культурно-исторического. Об этом сообщил депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

По словам парламентария, исторические места, связанные с пребыванием цесаревича Николая II на территории района в начале июня 1891 года, могут привлечь как граждан России, так и иностранных туристов. "Николай II побывал в шести поселениях Спасского района, на улице Николаевской есть место, где он оставался на ночлег, сохранился глубокий колодец, выкопанный к его визиту. Перекрёсток улиц Николаевской и Хрещатицкой местные жители называют "перекрестком Цесаревича". Все эти места могут стать основными точками для интересного исторического туристического маршрута", — отметил Владимир Новиков.

Помимо развития производств на территории опережающего развития (ТОР), считает парламентарий, важно параллельно создавать комфортные условия для жизни людей. "В этом смысле туристический маршрут позволит также дать толчок развитию экономики района и поднять уровень жизни граждан по многим позициям. Это даст толчок к развитию небольших сёл, создаст дополнительные рабочие места для местных жителей, поможет развитию местных ремёсел", — сказал представитель нижней палаты парламента.

Он добавил, что при создании туристического маршрута очень важна инициатива местных жителей. "В этом случае появятся дополнительные возможности для самореализации людей", — сказал депутат Госдумы.

"Преобразования, последовавшие визиту Николая II на Дальний Восток, остаются значимыми до настоящего времени. Например, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали с вокзалом. Было многое сделано для укрепления мира и решения экономических и просветительских задач на восточных рубежах страны", — заключил Владимир Новиков.

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