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Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ от Сахалинской области. Фото: Из личного архива депутата

Георгий Карлов: Дальний Восток выразил однозначное доверие президенту Владимиру Путину

Депутаты Государственной Думы РФ комментируют итоги прошедших президентских выборов

19 марта, PrimaMedia. Дальневосточный результат Владимира Путина по итогам прошедших 18 марта президентских выборов говорит о том, что люди поддержали стабильность и поступательное развитие макрорегиона и страны в целом, но вместе с этим граждане ждут существенного изменения качества жизни на ДВ. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области в понедельник, 19 марта. По итогам выборов действующий президент РФ набирает 76,6 процентов голосов, его поддержали 56,2 миллиона человек. По регионам Дальнего Востока результат Владимира Путина колеблется от 64,38% (Якутия)до 82,31% (Чукотка), — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Я считаю, что это однозначное доверие нынешнему президенту. Это говорит о том, что люди хотят стабильности, люди хотят поступательного развития. Но с другой стороны, жители Дальнего Востока, которые сегодня живут в ускоренном темпе развития, хотели бы, чтобы эти процессы развития были ощутимее, а результаты были "вчера", — сказал Георгий Карлов.

Владимир Путин, комментируя свою победу отметил, что задача России — совершить прорыв.

— Вижу в этом результате признание (со стороны населения) того, чего в непростых условиях нам удалось добиться. Это оценка результатов. Второе — доверие. Третье — надежда. Важно объединять усилия всех людей, вне зависимости за кого онипроголосовали.Нам нужно осуществить прорыв. Мы можем это сделать и можем этого добиться. И нам важно, чтобы разные политические силы руководствовались не клановыми интересами, а интересами России, — сказал Владимир Путин.

Георгий Карлов отметил, что особую поддержку президенту выразили жители Курильских островов, восточного рубежа России. Парламентарий связывает это с тем, что японская сторона постоянно муссирует тему "северных территорий", и жители островов своим голосованием выразили поддержку позиции действующей власти по незыблемости целостности РФ.

— За последние годы произошло понимание позиции двухсторонних российско-японских отношений, они базируются как раз на Курильской проблематике. Мы призываем к совместному экономическому освоению Курильских островов. Но вместе с этим мы усиливаем своё военно-оборонное присутствие на Курилах, включая остров Матуа. Усиливаем свою группировку на Южных Курилах и центральных Курилах. Это не может проходить мимо зоркого взгляда наших курильчан. Поэтому верю, что они одобряют действия центрального правительства и президентаПутина, — пояснил Георгий Карлов, член Комитета Госдумы по обороне и противодействию коррупции.

Несмотря на прогнозируемую отделительными экспертами низкую явку избирателей, она по стране составила 67,4%. Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, связывает это с "беспрецедентной информационной кампанией". Кроме этого, глава ЦИК отметила, что в условиях международного давления на Россию, соотечественники проявили консолидацию и продемонстрировали поддержку курса действующей власти.

— Спасибо некоторым западным лидерам, которые своими действиями оказали в целом позитивный эффект. Пусть знают, что наш народ консолидируется в трудные минуты и никогда не расслабляется, — сказала Элла Памфилова во время брифинга по итога президентских выборов.

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