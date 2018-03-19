Георгий Карлов: Дальний Восток выразил однозначное доверие президенту Владимиру Путину

Георгий Карлов, депутат Государственной Думы РФ от Сахалинской области. Фото: Из личного архива депутата

Депутаты Государственной Думы РФ комментируют итоги прошедших президентских выборов

19 марта, PrimaMedia. Дальневосточный результат Владимира Путина по итогам прошедших 18 марта президентских выборов говорит о том, что люди поддержали стабильность и поступательное развитие макрорегиона и страны в целом, но вместе с этим граждане ждут существенного изменения качества жизни на ДВ. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области в понедельник, 19 марта. По итогам выборов действующий президент РФ набирает 76,6 процентов голосов, его поддержали 56,2 миллиона человек. По регионам Дальнего Востока результат Владимира Путина колеблется от 64,38% (Якутия)до 82,31% (Чукотка), — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Я считаю, что это однозначное доверие нынешнему президенту. Это говорит о том, что люди хотят стабильности, люди хотят поступательного развития. Но с другой стороны, жители Дальнего Востока, которые сегодня живут в ускоренном темпе развития, хотели бы, чтобы эти процессы развития были ощутимее, а результаты были "вчера", — сказал Георгий Карлов.

Владимир Путин, комментируя свою победу отметил, что задача России — совершить прорыв.

— Вижу в этом результате признание (со стороны населения) того, чего в непростых условиях нам удалось добиться. Это оценка результатов. Второе — доверие. Третье — надежда. Важно объединять усилия всех людей, вне зависимости за кого онипроголосовали.Нам нужно осуществить прорыв. Мы можем это сделать и можем этого добиться. И нам важно, чтобы разные политические силы руководствовались не клановыми интересами, а интересами России, — сказал Владимир Путин.

Георгий Карлов отметил, что особую поддержку президенту выразили жители Курильских островов, восточного рубежа России. Парламентарий связывает это с тем, что японская сторона постоянно муссирует тему "северных территорий", и жители островов своим голосованием выразили поддержку позиции действующей власти по незыблемости целостности РФ.

— За последние годы произошло понимание позиции двухсторонних российско-японских отношений, они базируются как раз на Курильской проблематике. Мы призываем к совместному экономическому освоению Курильских островов. Но вместе с этим мы усиливаем своё военно-оборонное присутствие на Курилах, включая остров Матуа. Усиливаем свою группировку на Южных Курилах и центральных Курилах. Это не может проходить мимо зоркого взгляда наших курильчан. Поэтому верю, что они одобряют действия центрального правительства и президентаПутина, — пояснил Георгий Карлов, член Комитета Госдумы по обороне и противодействию коррупции.

Несмотря на прогнозируемую отделительными экспертами низкую явку избирателей, она по стране составила 67,4%. Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, связывает это с "беспрецедентной информационной кампанией". Кроме этого, глава ЦИК отметила, что в условиях международного давления на Россию, соотечественники проявили консолидацию и продемонстрировали поддержку курса действующей власти.

— Спасибо некоторым западным лидерам, которые своими действиями оказали в целом позитивный эффект. Пусть знают, что наш народ консолидируется в трудные минуты и никогда не расслабляется, — сказала Элла Памфилова во время брифинга по итога президентских выборов.