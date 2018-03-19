Шесть регионов Дальнего Востока показали наименьшую в РФ поддержку Путину

Выборы. Фото: ИА PrimaMedia

Результат колеблется от 64,38 до 67,48%

19 марта, PrimaMedia. Шесть регионов Дальнего Востока оказались в десятке субъектов РФ с наименьшей поддержкой Владимира Путина на выборах президента. В список попали территории, где результат за колеблется от 64,38 до 67,48%. "КоммерсантЪ" выделил также лидеров по голосованию за действующего главу государства.

В топ-10 регионов с наименьшей поддержкой Владимира Путина попали Якутия, которая находится на самой нижней строчке с 64,38%.

На втором месте Алтайский край с 64,66%. В Приморье Путин заручился поддержкой 65,26% принявших в голосовании избирателей. В Хабаровском крае президент получил 65,78%, В Сахалинской области – 66,92%, Амурской области – 67,04%. Из дальневосточных субъектов в десятке "аутсайдеров" Еврейская автономная область с 67,48% за Владимира Путина. В список также попали Омская (67,31%), Костромская область (68,71%) Хакасия – 69,16%.

В "десятку" регионов с наибольшей поддержкой Владимира Путина попали, в основном, национальные республики, ресурсные регионы и недавно вошедшие в состав России территории:

Кабардино-Балкария – 93,38%

Крым – 92,15%

Тува – 91,98%

Чечня – 91,44%

Дагестан – 90,73%

Севастополь – 90,19%

Карачаево-Черкесия – 87,64%

Ямало-Ненецкий автономный округ – 85,54%

Кемеровская область – 85,42%

Мордовия – 85,35%.

Напомним, выборы президента РФ прошли 18 марта. Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За действующего президента проголосовали 56 млн 200 тысяч россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 — 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 075 человек, или 63,6% избирателей.

Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник. На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов).