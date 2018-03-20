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Директор Приморского государственного объединенного музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля

Московский Кремль и Приморский музей имени В.К. Арсеньева договорились о сотрудничестве

Соглашение подписали директор Приморского музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина

20 марта, PrimaMedia. В Москве 19 марта состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным историко-культурным музеем-заповедником "Московский Кремль" и Приморским государственным объединенным музеем имени В.К. Арсеньева. Соглашение подписали директор Приморского государственного объединенного музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В рамках соглашения, заключенного на пять лет, Музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края. Это позволит познакомить жителей Владивостока и прилегающих территорий с уникальными коллекциями музея-сокровищницы, представить различные аспекты истории российской культуры и современного искусства.

Первым проектом, организованном в соответствии с соглашением, станет выставка "Карта России – вехи истории", которая откроется в сентябре 2018 года во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума.

Выставка будет посвящена феномену России как самого большого государства, статус которого она удерживает с конца XVII столетия. Музеи Московского Кремля раскроют эту тему, показывая произведения искусства из своих коллекций XIV – начала XX вв.

Центральным экспонатом выставки, станет уникальное произведение – вышитая карта Российской империи, созданная воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины в 1872 году и подаренная императору Александру II. Россия в период его правления существенно расширила свои границы, были присоединены многие земли в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке, площадь страны к 1867 году составила 23 700 000 км2. Карта будет впервые показана в России за пределами Московского Кремля.

На выставке представлена история формирования территории Российского государства, полная драматических и радостных событий, династических хитросплетений, географических открытий и дипломатических соглашений. Основой экспозиции станут предметы, которые были созданы по повелению российских правителей в связи с важнейшими событиями в геополитической истории России и хранящиеся в Музеях Московского Кремля.

Посетители смогут увидеть около ста экспонатов из различных коллекций музея. Эти уникальные памятники расскажут об основных вехах многовекового пути от небольшого княжества до колоссальной евразийской державы, уже более трехсот лет остающейся крупнейшим государством в мире.

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