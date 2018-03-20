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Выборы. Фото: Фото: ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: Выборы президента прошли без массовых нарушений

Владимир Путин лидирует на выборах президента России

20 марта, PrimaMedia. Выборы президента в России прошли без значительных нарушений, россияне продемонстрировали на них значительный вотум доверия Владимиру Путину. Об этом заявил в понедельник, 19 сентября, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Владимир Путин набрал по данным после обработки 99,84% протоколов 76,66% голосов избирателей. Россияне высказали доверие действующему президенту, так как у него есть программа, стратегия развития страны в ближайшем будущем. Люди видят, что политика президента приводит к результатам, страна развивается, происходит экономически рост, — отметил сенатор.

По его словам, на выборах президента не было выявлено массовых нарушений.

— Запад пытался оказать давление, был ряд провокаций. Однако повлиять на позицию большинства избирателей они не смогли, — сказал Александр Шишкин.

Директор Большого московского цирка Эдгар Запашный на пресс-конференции в "России сегодня", посвященной итогам выборов, заявил, что был уверен в безоговорочной победе действующего президента.

— Владимир Путин получил абсолютное большинство голосов у избирателей России. Высокая явка была в столице и Санкт-Петербурге. Внешнее давление на Россию и попытки бездоказательных обвинений страны привели к тому, что россияне вышли на избирательные участки. Тот результат, который показал Владимир Путин, говорит о высоком уровне народного доверия, — сказал Эдгар Запашный.

Кинорежиссер Владимир Хотиненко добавил, что на выборы президента необходимо было идти, так как это не только голосование за того или иного представителя власти, но и замер температуры в обществе.

— По итогам выборов можно понять картину активности гражданского общества. Поэтому голосование очень важный фактор, позволяющий нам многое понять, — заключил режиссер.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России. Владимир Путин набрал 76,65% голосов по итогам обработки 99% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК.

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