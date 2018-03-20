«БЕЛУГА ГРУПП»: Давайте бороться с фальсификатом молочной продукции всем Приморьем

На пленарном заседании IV Приморского аграрно-продовольственного форума. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Объединить усилия в борьбе за качество властям и бизнесу предложил известный российский производитель на IV Приморском аграрно-продовольственном форуме

20 марта, PrimaMedia. IV Приморский аграрно-продовольственный форум прошел в рамках 19-й международной выставки "Дальагро. Продовольствие", проходившей 15-17 марта во Владивостоке, в кампусе ДВФУ на острове Русском. Участие в работе форума приняли представители администрации Приморского края и администрации города Владивостока, ДВФУ, надзорных органов, Торгово-промышленной палаты, а также компаний, работающих в агропромышленной отрасли. На пленарном заседании, состоявшемся в зале "Морском" 16 марта, обсуждались такие актуальные вопросы, как ""Продовольственная безопасность региона, роль бизнеса в обеспечении продовольственной безопасности", "Агропромышленный комплекс для бюджетной и социальной сферы: поставки продовольствия для государственных и муниципальных нужд", "Контроль качества, борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификацией", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

О важности мероприятия в своем приветственном слове сказал вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин.

"Думается, вопросы, которые вынесены сегодня на обсуждение, очень важны для развития Приморского края, хотя в некоторой степени касаются и других регионов. Мы собрали в один зал тех, кто живет в Приморье, тех, кто работает в отрасли, для того чтобы определиться с тем, что и как мы хотим сделать, — сказал вице-губернатор. – На выставке, которая развернулась в кампусе ДВФУ, мы с вами увидели немало интересной, полезной продукции. Конечно, хотелось бы, чтобы все это появлялось на прилавках магазинов, в больничных и школьных столовых, в детских садах".



Валентин Дубинин (справа). Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

В принципе, таким же желанием были пронизаны многие выступления, прозвучавшие в ходе пленарного заседания. Так, обсуждая вопрос продовольственной безопасности, участники встречи говорили о необходимости создания полноценного рынка сбыта продовольственной продукции, производимой приморским агропромышленным комплексом, о необходимости включения в этот процесс малого и среднего предпринимательства.

Обсуждая вопрос поставки продовольствия для государственных и муниципальных нужд, говорили о том, что при проведении аукционов среди поставщиков услуг следует ориентироваться не только на предлагаемую участниками аукциона цену, но, возможно, в первую очередь, на качество продукции, поставляемой в учреждения здравоохранения и образования, а также на надежность, профессионализм и аутентичность поставщика.

Более широко вопрос качества и экологической безопасности продуктов питания обсуждался на секции "Контроль качества, борьба с недобросовестной конкуренцией, контрафактом и фальсификацией".

Как сказала заместитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Мария Полякова, в 70% проб пищевой продукции, исследованных ведомством в 2017 году, были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности продукции, а в 41,2% было установлено несоответствие информации, вынесенной на потребительскую упаковку.

"Проблемы фальсификации пищевых продуктов и их безопасности, действительно, является очень важными, — констатировала Мария Полякова. – И хотя ситуация в последнее время изменилась в лучшую сторону, она продолжает беспокоить всех, в том числе производителей молока и молочных продуктов и, естественно, Роспотребнадзор и потребителей. Потребитель, действительно, имеет право на качественную продукцию".

С этой целью, по мнению эксперта отрасли, Почетного работника антимонопольных органов России Сергея Вялых, вполне может быть создана единая для всего Дальневосточного федерального округа система контроля над качеством пищевой продукции, позволяющая отсечь от рынка фальсификат и контрафакт. Базой для функционирования такой системы могут служить региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и соответствующие, созданные в каждом субъекте ДФО.



На пленарном заседании. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

О необходимости объединения усилий производителей, органов власти и надзорных органов в своем выступлении сказала Татьяна Козак, директор департамента маркетинга Группы компаний BELUGA GROUP VOSTOK (ранее — группа компаний "Синергия"), в структуру которой входит ОАО "Молочный завод "Уссурийский" и другие предприятия, выпускающие высококачественную продукцию под брендом "Родимая Сторонка".

"Да, действительно, фальсифицированная продукция в Приморский край ввозится. И мы как добросовестные производители отслеживаем это сами, передаем образцы в лабораторию на исследования. Фальсифицированная, недобросовестная продукция в крае есть, и не только по показателям микробиологии, но и по замене растительными животных жиров. Мы видим ввоз подобного рода фальсификата из других регионов, в том числе соседних. Именно такой "трюк с заменой жиров", используемый недобросовестными производителями, рождает необоснованные иллюзии у покупателей и провоцирует нечестный для местных производителей демпинг цен на полках приморских магазинов. Потребители даже не подозревают, продукцию какого низкого качество по дешевой цене они потребляют. Вся данная ситуация – это отдельная глубокая тема для обсуждения", — подчеркнула Татьяна Козак.

В настоящее время системных механизмов решения проблемы фальсификата и бесчестной конкуренции в Приморье все-таки нет. Фальсификат выявляется, но что делать дальше, никто не знает, отметила выступающая.

"Конечно же, нужна новая современная сертифицированная лаборатория или усиление технологичности существующих приморских лабораторий. Но этого недостаточно. Мы как производители с большим опытом делаем все возможное для того, чтобы справиться с проблемами, связанными с недобросовестной конкуренцией. Но, как говорится, один в поле не воин. К тому же хочется обсудить возможные шаги и с теми, кто ввозит молочную продукцию, и с теми, кто ее продает, и с теми, кто на местном рынке вынужден конкурировать с этим, выстраивая свой бизнес честно, на качественной продукции, на молочном сырье, получаемом от местных фермерских хозяйств и агропромышленных комплексов", — сказала Татьяна Козак.



Татьяна Козак (слева). Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

По ее предложению, в итоговую резолюцию форума было внесено предложение обратиться к исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с просьбой выступить инициатором объединения за одним круглым столом представителей производителей молочной продукции Приморского края, крупного сетевого ритейла и контролирующих качество продукции органов (Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росздравнадзор и т.д.) с целью детального обсуждения причин, которые приводят к появлению молочного фальсификата по бросовой цене на полках магазинов и совместной выработки возможных, пусть простых, но реальных механизмов борьбы с молочным фальсификатом (т.е. молочной продукцией, принципиально не соответствующей по жировому составу и микробиологическим показателям стандартам Российской Федерации для данной продукции).

"Конечно, сегодня надзорным органам следует жестче относиться к тем компаниям, которые фальсифицируют продукцию. Безусловно, предприниматели должны конкурировать друг с другом на рынке. Но когда в продажу поступает небезопасная продукция, произведенная по примитивным технологиям из дешевого сырья, по-настоящему честная конкуренция, в том числе на рынке госзакупок, едва ли возможна", — отметил, подводя итоги пленарного заседания, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей Бронц.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в структуре исследованных проб, не соответствующих нормативным требованиям по физико-химическим показателям, и проб, не соответствующих по показателям фальсификации, в основном фигурируют пробы молочной продукции (сгущенного молока, масла сливочного, молока питьевого, сыра), привезенного из-за пределов Приморья. Так, в 2016 году в продаже фальсифицированного молока в Приморском крае была уличена одна из компаний, работающих в Хабаровском крае. Претензии были и к молочной продукции, поставляемой из Амурской области.

По мнению экспертов, определить сомнительную продукцию довольно легко – ее розничная цена гораздо дешевле аналогичной продукции добросовестных приморских производителей и если у последних цена за литр молока составляет 70-80 рублей, то у поставщиков завозного фальсифицированного молока цена почти вдвое дешевле.

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