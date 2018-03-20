Сгущенку за 34 рубля и молоко за 50 рублей предлагают купить во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Продукты можно приобрести по сниженным ценам в рамках программы «Город для людей»

20 марта, PrimaMedia. Печенье, "птичку", кофе и другие продукты можно приобрести во Владивостоке по сниженным ценам в рамках программы "Город для людей". Продукты питания по сниженным ценам жители Владивостока могут приобрести в 23 магазинах "Мельница". Эта торговая сеть является участником программы администрации приморской столицы "Город для людей". Товар обозначен специальными яркими ценниками, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ассортимент социальный в магазинах "Мельница", действующий до 27 марта.

1. молоко сгущенное 380 г 8,5 % ГОСТ СССР – 34 рублей;

2. горошек зеленый "Green Ray" 425 г – 44 рублей;

3. кукуруза сладкая "Green Ray" 425 г – 44 рублей;

4. горошек зеленый "Золотая Долина" 425г – 32 рублей;

5. молоко сгущенное Рогачев ГОСТ 380 г – 67 рублей;

6. молоко "Лазовское" 1 л 2,5 % – 50 рублей;

7. молоко "ZORKA" 3,2% – 50 рублей;

8. говядина тушеная "Салют" в/с ГОСТ 338 г – 58 рублей;

9. рис "Хорольский" 1 кг – 43 рублей;

10. мука "Алейские традиции" 2 кг – 42 рублей;

11. гречка 1 кг – 27 рублей;

12. макаронные изделия в ассортименте – 32 рублей;

13. сахар-песок 1 кг – 39 рублей;

14. масло "Семеновна" подсолнечное 0,9 л – 61 рублей;

15. сайра натуральная ЮМРФ 250 г – 52 рублей;

16. сайра с добавлением масла ЮМРФ 250 г – 53 рублей;

17. нектар "Привет" в ассортименте 0,95 л – 43 рублей;

18. печенье "Зея" со вкусом молока 300 г – 26 рублей;

19. печенье "Зея" со вкусом сгущенки 300 г – 26 рублей;

20. птичье молоко "Зея" 160 г – 59 рублей;

21. птичье молоко десертное "Зея" 160 г – 59 рублей;

кофе "LuiDor" бонжур 75 г – 118 рублей;

чай "Король джунглей" 500 г – 134 рублей.

Адресный список 23 магазинов "Мельница": ул. Прапорщика Комарова, 32; ул. Пихтовая, 4а; ул. Нейбута, 67; ул. Магнитогорская, 11; ул. 4-я Круговая, 14а; ул. Калинина, 273; ул. Луговая, 22-26/223; проспект 100-летия Владивостока, 153а; ул. Фадеева, 4б; ул. Героев Хасана, 12; ул. Нейбута, 85б; проспект Острякова, 13; ул. Невельского, 4, стр. 2; ул. Днепровский переулок, 4а; ул. Карбышева, 11; ул. Иртышская, 17; Народный проспект, 9; ул. Некрасовская, 69; ул. Баляева, 48а; ул. Анны Щетининой, 9; ул. Зои Космодемьянской, 27; ул. Мичуринская, 5; ул. Сабанеева, 15в.

Помимо магазинов "Мельница" ИП Бобыкина, в программе "Город для людей" сегодня участвуют 14 супермаркетов торговой сети "Реми" и мясной отдел ИП Касенковой.