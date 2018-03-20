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Место, где погибла женщина. Фото: instagram-аккаунт sledcomprim

Следователи Владивостока ищут виновных в гибели женщины, провалившейся в люк возле дома

Трагический случай произошел еще 9 марта

20 марта, PrimaMedia. Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 53-летней женщины, которая провалилась в канализационный люк рядом с домом по ул. Кирова,93А, 9 марта во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте происшествия следователи провели осмотр, допрошены свидетели, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным следствия, 9 марта 2018 года канализационный люк возле дома по ул. Кирова,93А был оставлен открытым, и в него во время прогулки провалилась потерпевшая. От полученных при падении травм женщина умерла.

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