Профсоюзы Приморья довольны результатами выборов президента. Фото: пресс-служба ФППК

За тем, чтобы процедура голосования была честной и прозрачной, следили наблюдатели из числа членов профсоюзов

20 марта, PrimaMedia. Профсоюзы Приморья довольны результатами выборов. Победа действующего президента означает, что жители края солидарны с мнением ФНПР, которая выдвинула кандидатуру Владимира Путина на выборы-2018. За тем, чтобы процедура голосования за кандидатов в президенты, была честной и прозрачной, следили наблюдатели из числа членов профсоюзов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"По соглашению с Общественной палатой наши люди работали на избирательных участках Приморья. Мы рекомендовали для этого самых активных, надежных и принципиальных профактивистов", — сказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Член профсоюза работников культуры Лидия Полынина в числе 14 профсоюзных наблюдателей следила за ходом выборов в Тернейском районе. Ее избирательный участок № 2704 находился в районном центре.

"59% жителей поселка Терней пришли на выборы и выразили доверие Владимиру Путину, потому что, несмотря на все имеющиеся в стране сложности, поддерживают его курс и согласны с его политикой. У нас работало два участка, атмосфера на обоих была праздничная и доброжелательная: играла музыка, люди приходили в приподнятом настроении. И мне приятно сознавать, что в итогах голосования района есть частичка и моих личных усилий. Перед выборами мы проводили большую разъяснительную работу, а 18 марта строго следили за тем, чтобы не было даже намека на фальсификацию результатов", — сказала Лидия Полынина.

Председатель КСОП Хасанского района Татьяна Масеевская организовала работу 10 профсоюзных наблюдателей в своем муниципалитете и сама лично отработала на участке № 3015 в поселке Славянка.

"Поток избирателей шел непрерывно, люди приходили целыми семьями, и даже если образовывалась очередь, никто не нервничал и не высказывал недовольства. Такое единение очень подкупало, — делится она своим мнением. — Мы не могли видеть, за кого голосуют земляки, и лично я успела понервничать перед подведением итогов, внутренне "болея" за Владимира Путина. Что бы там ни говорили недоброжелатели действующего президента за океаном или у нас в стране, я убеждена, на примере Хасанского района, в честности и гласности голосования. Потому что доверяю профсоюзным наблюдателям, которые работали во всех уголках России. Эти люди не боятся говорить "нет" работодателям, борясь с несправедливостью, и они не допустили бы подлога и провокаций в день, когда решалась судьба всей страны и каждого из нас".

Председатель профсоюза аграриев Приморья Тамара Данчук выполняла функции секретаря на 553-м избирательном участке во Владивостоке.

"Я работала на выборах уже в третий раз и не припомню такой высокой явки, как 18 марта. Раньше мне казалось, что самая активная часть избирателей — люди старшего возраста, но в этот раз было очень много молодежи. Это внушает оптимизм: молодому поколению не безразлична судьба страны и ее граждан. Я вижу это и по нашему профсоюзу, где растет число молодых профактивистов", — сказала Данчук.

Лидер Молодежного Совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов, который так же отметил большое количество сверстников на своем избирательном участке, считает, что гражданская позиция молодого поколения крепнет.

"Среди моих друзей и знакомых на выборы ходили все. Мы много говорили о грядущем событии накануне, в том числе на встречах с членами Молодежного совета, и в выборе кандидата были практически единодушны. Наши профсоюзные активисты точно знают, кто разделяет требования профсоюзов о повышении реальных доходов россиян, от кого исходила инициатива трехстороннего социального партнерства. И мне приятно, что наша позиция и мнение подавляющего числа приморцев совпали", — подчеркнул Дмитрий Зайнуллов.

"Профсоюзы провели большую предварительную работу в трудовых коллективах Приморья, отстояли кандидатуру действующего президента и готовы к совместной работе над очередными задачами. Это преодоление бедности работающего населения, повышение реального содержания заработной платы и другие важные для работающих приморцев и всех россиян вещи", — резюмировал Владимир Исаков.