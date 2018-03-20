Четыре человека погибли при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники

20 марта, PrimaMedia. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на ул. Розничная в районе Эгершельда во Владивостоке. По данным СМИ, в сгоревшем строении находился приют для бездомных. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров. На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 28 человек и 8 единиц техники, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 19 марта в 22.44 на пульт пожарной охраны Владивосток поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Розничная. Немедленно к месту происшествия были направлены расчеты огнеборцев, которые прибыли по указанному адресу уже спустя семь минут. Дом был полностью объят пламенем.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, огнеборцы провели разведку внутри горящих комнат дома. При помощи комплектов защиты органов дыхания, пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь было эвакуировано. На месте пожара, также, были обнаружены четыре пострадавших человека без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий.

Стоит отметить, что благодаря своевременно проведенной профилактической работе сотрудниками отдела надзорной деятельности в данном доме были установлены пожарные дымоизвещатели, срабатывание которых, позволило спасти жизни спящих людей, находившихся в доме.

В 23.26 пожар был локализован, а в 04.11 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 кв. метров. На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 28 человек и восемь единиц техники.

Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются. Работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.