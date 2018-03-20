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Татьяна Стоянова. Фото: Из личного архива Татьяны Стояновой
ЛиТР–2018

Татьяна Стоянова: Литературный фестиваль - событие без преувеличения большой величины

Бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной» считает, что дальневосточный колорит придаст мероприятию неожиданный ракурс и остроту

20 марта, PrimaMedia. В июне во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной" Татьяна Стоянова считает, что уникальная культура, энергетика и философия Дальнего Востока придаст литературной дискуссии неожиданный ракурс и остроту.

Справка: Татьяна Стоянова — бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной" (издательство "АСТ"). Именно под этим брендом выходят новые произведения Захара Прилепина, Евгения Водолазкина, Павла Басинского и многих других лауреатов престижных литературных премий. Занимается продвижением книг и бренда на издательском рынке, а также пиаром, участием РЕШ в ярмарках, фестивалях и других культурных событиях. Реализует спецпроекты и партнерские проекты "Книжный кутеж. 17 страница", "Рассказы про меня", "Роман поколения", "Книжный Talk" и другие.

— Я влюбилась во Владивосток заочно благодаря книге нашего автора Василия Авченко "Кристалл в прозрачной оправе". Океан, рыбы, камни, сопки, философия жизни и литературные образы Владивостока сплавлены в этом тексте в пронзительный гимн "Тихоокеанской России". Книга стала своего рода признанием в любви, таким пронзительным и заразительным, что невозможно не полюбить этот удивительный мир вместе с автором.

В июне во Владивостоке пройдет масштабный литературный фестиваль, который собирает множество известнейших писателей, и это событие без преувеличения большой величины. На литературной карте России протянута еще одна нить, которая связывает писателей из разных уголков нашей страны в едином литературном процессе и пространстве.

И поскольку литература — это то, что сегодня осмысливает и выражает самые актуальные проблемы, вопросы и духовные поиски человека, место встречи писателей и читателей становится точкой генерирования новых смыслов и формулирования новых ответов. И мне кажется, что уникальная культура, энергетика и философия Дальнего Востока придаст литературной дискуссии неожиданный ракурс и остроту, — рассказала Татьяна Стоянова.

7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей Приморья ожидают встречи с известными российскими писателями, мастер-классы, презентации новинок литературного рынка от ведущих издательств и многое другое. Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва).

— На фестиваль, который мы планируем, приедут и Павел Басинский, и Захар Прилепин, и Андрей Рубанов. Наша культурно-литературная площадка "КультБригада", в Москве, существует уже достаточно продолжительное время, мы уже провели более 60-ти встреч с главными литературными персонами России. Удивительным образом получилось, что все люди, с которыми я говорил об организации литературного фестиваля во Владивостоке, начиная от писателей Приморья, и заканчивая Александром Галушкой, Министром по развитию Дальнего Востока, восприняли эту идею с огромным энтузиазмом, — рассказал глава интеллектуального клуба "КультБригада" Вячеслав Коновалов.

Вячеслав Коновалов отметил, что у Дальнего Востока богатая литературная история — это и Фадеев, и Гайдар, и Чехов, который специально ездил на Сахалин и написал книгу "Остров Сахалин". Сейчас в регионе большое количество талантливых писателей, в том числе Василий Авченко, автор книги "Кристалл в прозрачной оправе", но они мало звучат на литературном небосклоне, поэтому появилась идея создать крупное литературное мероприятие в ДФО.

Основными площадками Фестиваля станут: Научная библиотека ДВФУ, Приморский музей имени Арсеньева, молодежная библиотека "БУК", книжный магазин "Владкнига", книжный клуб "Невельской".

Сайт фестиваля — litrfes.ru, новости фестиваля также доступны в facebook.

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