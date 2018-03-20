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БМПТ "Терминатор". Фото: Страница на Facebook Уралвагонзавода www.facebook.com/uvznews/posts/1436954713076216

БМПТ «Терминатор-2» поступит на вооружение российской армии

Боевая машина предназначена для защиты танков от пехоты противника

20 марта, PrimaMedia. Российская армия возьмет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". О том, что принципиальное решение принято, заявил во вторник, 20 марта, источник в ВПК, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", — цитирует сообщение "РИА Новости".

Отмечается, что боевая машина прошла испытание в Сирии.

Боевая машина "Терминатор" производства "Уралвагонзавода" предназначена для защиты танков от пехоты противника, а ее 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы "Атака" позволяют уничтожать большое количество целей. Ее разработали еще в 2000 году на основе боевого опыта конфликта в Чечне.

9 февраля стало известно, что российское оборонное ведомство планирует закупать порядка 200 танков разных модификаций ежегодно.

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