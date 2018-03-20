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Снесенный переход. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Лихачу на «Субару», который снес виадук во Владивостоке, выставят счет на 1,2 млн рублей

Если автомобилист откажется добровольно возместить материальный ущерб, дело направят в суд

20 марта, PrimaMedia. С жителя Владивостока, въехавшего на "Субару" в опору надземного пешеходного перехода на остановке Некрасовская, планируют взыскать сумму в 1,2 млн рублей. Сначала лихачу направят претензию, если вопрос не будет урегулирован в досудебном порядке, то мэрия направит иск в суд, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что 24 декабря 2017 года 26-летний водитель двигался со стороны улицы Гоголя в направлении проспекта 100-летия Владивостоку. На улице Некрасовской, не справившись с управлением, он въехал в виадук. Были повреждены опоры, на которых и лежал лестничный марш, позволяющий спуститься на остановку "Некрасовская". В феврале строители заменили повреждённую опору и укрепили существующие, усилили опоры и несущие балки, смонтировали монолитные ступени лестничного схода, а также установили металлическое ограждение лестницы, после чего виадук был открыт.

"Определена сумма прямого ущерба — 1 236 776 рублей, сопутствующие работы по восстановлению надземного пешеходного перехода сюда не включены", — уточнила представитель мэрии.

В настоящее время все материалы направлены юристам администрации Владивостока. Сначала автомобилисту выставят претензию о возмещении материального ущерба, нанесенного его действиями городскому имуществу. Если вопрос не удастся урегулировать мирным путем, исковое заявление будет направлено в суд.

Как отметили в пресс-службе, у администрации есть большая практика как досудебной, так и судебной работы по взысканию ущерба, причиненного городскому имуществу в ходе ДТП. Сбивают и светофоры, и дорожные ограждения.

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