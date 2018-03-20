Чисто и технологично: в Приморье подвели итоги выборов президента РФ

Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева

На "Ночи выборов-2018" во Владивостоке встретились политики, представители штабов, политологи и журналисты (ФОТО)

20 марта, PrimaMedia. Выборы президента РФ в Приморском крае прошли чисто и открыто. Серьезных нарушений, которые повлияли бы на волеизъявление граждан, по оценкам участников процесса, не зафиксировано, а со случаем, который зафиксирован в Артеме, разбираются правоохранительные органы. Само голосование было максимально технологичным, а настроение у голосующих — праздничным. Итоги президентской кампании и прошедшего в Приморье единого дня голосования экспертное сообщество, политики, члены избиркомов и журналисты подвели в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов 2018. LIVE", который прошел во Владивостоке с закрытием избирательных участков, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами площадки выступили "Тихоокеанский дискуссионный клуб" и консалтинговый центр Expert Group.

Участники встречи собрались сразу после закрытия избирательных участков, в первую очередь, сделав акцент на теме организации выборов и доступности для населения.

"Технологически такие выборы, у нас, пожалуй, проходят впервые. Я имею ввиду использование новой техники: КОИБов, QR-кодов с точки зрения быстроты, скорости оценки результатов, подведения итогов. Избирателям удобно", — отметил представитель краевой избирательной комиссии Приморского края Виктор Рева.

Политический консультант Вячеслав Беляков отметил, что помимо организационной подготовки, избирательные комиссии вели масштабную кампанию по информированию населения.

"Мысль о том, что "голосовать легко" настолько глубоко проникла в сознание электората, что многие просто приходили на ближайшие к дому участки и хотели проголосовать, несмотря на прописку в другом районе. Конечно, зачастую население не вникает во все юридические тонкости, но сам настрой был вполне символичен", — отметил эксперт.

По мнению депутата Государственной думы РФ Сергея Сопчука, в день голосования удалось сделать главное — создать праздничное настроение у людей.

"Я был и в районах, и в городах, и мне понравилось, с каким настроением шли люди на участки. Я считаю, что те мобилизационные вещи, которые применили: создали возможность где-то организовать буфеты, где-то высказать свое мнение в рамках программы комфортной городской среды и т.д. Все это создало определенный элемент праздника, поэтому праздник удался, — отметил Сопчук. — Я считаю, что Приморье имеет неплохой результат с точки зрения явки. Поделюсь сомнениями, перед сегодняшним днем я очень переживал за явку. Я боялся, что наши люди отсидятся, не проявят свою гражданскую позицию. И я рад, что эти опасения были напрасны".

Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Сергей Сопчук. Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Председатель комитета ЗС по регламенту и депутатской этике Дмитрий Новиков делится своими впечатлениями. Фото: Жанна Беляева Член ИК ПК Виктор Рева. Фото: Жанна Беляева Алексей Литвинов и Андрей Пономарев. Фото: Жанна Беляева Александр Гавруков. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Координатор ЛДПР в Приморье Василий Васильев и депутат Дмитрий Новиков. Фото: Жанна Беляева Координатор ЛДПР в Приморье Василий Васильев. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Полина Степаненко, маркетолог. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Блогер Константин Ратченко. Фото: Жанна Беляева Журналист Максим Прокудин. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Андрей Емелин. Фото: Жанна Беляева Депутат Госдумы РФ, руководитель Дальневосточного МКС "Единой России" Сергей Сопчук и член Приморского РПС ЕР, помощник депутата Майя Шалунова. Фото: Жанна Беляева Майя Шалунова. Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева 1 / 27

В мероприятии принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Глава региона дал высокую оценку прошедшей избирательной кампании.

"Выборы в Приморском крае прошли честные. Задача сейчас не в том, чтобы набрать голоса, заставить кого-то прийти голосовать. Люди должны понять, что сегодня в крае меняется обстановка", — отметил Тарасенко.

Не обошлось в этот вечер и без неожиданных заявлений со стороны врио губернатора. В частности, он дал понять, что готов пойти на выборы губернатора осенью этого года, но только в том случае если его поддержат приморцы.

Тему проведения выборов в Приморье продолжил вице-губернатор Приморского края по вопросам внутренней и информационной политики Дмитрий Братыненко.

"Мы делали все, чтобы люди поверили в институт голосования. Нашей задачей было привлечь внимание к выборам и создать настроение. Надеюсь, что мы ее выполнили. Нарушений, которые бы могли существенно повлиять на результат волеизъявления граждан, не было", — отметил Братыненко.

О работе на выборах высказался и первый вице-мэр Владивостока Алексей Литвинов, выполнявший функцию начальника городского штаба по организации и проведению выборов.

"Все органы власти по закону должны оказывать содействие избирательной комиссии. Задача любой власти на местах заключается в том, чтобы были помещения у участковой комиссии, чтобы проходы к участками были очищены, чтобы вся эта техника работала, несмотря на аварии. У нас, например, 18 марта была авария по свету прямо в центре, но на процесс голосования это не повлияло", — говорит Литвинов.

Говоря о специфике прошедшей избирательной кампании, политолог Павел Наливайко отметил, что подготовка к этим выборам началась с работы над ошибками сразу после выборов 2011-2012 года.

"Ряд шагов федеральных властей позволил снять напряжение на уровне регионов и в дальнейшем придать выборам определённый набор требований, таких как конкурентность, открытость и легитимность. На этих выборах акцент был сделан ещё и на вовлечённость избирателя, т.е. явку. При этом данное направление фактически было поддержано всеми кандидатами, так как повышение явки способствует увеличению их процента", — говорит Наливайко.

Политолог Сергей Гребенюк высоко оценил организационную сторону избирательного процесса.

"На мой взгляд важно, что региональным властям удалось провести кампанию в чётко обозначенных рамках. В ходе подготовки были приняты и жёстко зафиксированы установки на легальность и легитимность выборов, что позволило Приморскому краю достаточно ровно пройти кампанию", отмечает Гребенюк.

В частности, эксперт приводит в пример ряд успешно решённых задач:

— С помощью широкого инструментария средств провести кампанию по повышению информированности населения о выборах президента;

— С помощью СМИ и работе в социальных сетях сформировать позитивный информационный фон;

— Создать дополнительную ценность для дня голосования, насытив тайм-лайн 18 марта разнообразными событиями и активностями.

Уже за полночь итог мероприятия подводила модератор мероприятия, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Ольга Кишаковская.

"Когда государство берёт на себя ответственность не только за законность и прозрачность выборов, но и за явку, выборы приобретают совершенно иной формат. В этом особенность этой кампании. Результат не заставил себя ждать. Несмотря на то, что явка в Приморье незначительно превысила показатели 2012 года, уровень доверия к ним ни у кого не вызывает сомнений. Всех приятно удивил Владивосток, который продемонстрировал рост гражданской активности. Сохранится ли такой темп в последующие избирательные кампании, это уже другой вопрос, который также требует обсуждения", — добавила Кишаковская.

Директор департамент международного сотрудничества Алексей Старичков и депутат парламента Болгарии, профессор Румен Гечев. Фото: Жанна Беляева Полина Степаненко, маркетолог. Фото: Жанна Беляева Политологи Павел Наливайко и Сергей Гребенюк. Фото: Жанна Беляева Эксперты оценивают кампанию. Фото: Жанна Беляева Глава штаба Бориса Титова Алексей Губарев. Фото: Жанна Беляева Представитель штаба поддержки Владимира Путина Юлия Яковенко. Фото: Жанна Беляева Главный редактор ИА PrimaMedia. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Вице-губернатор Павел Серебряков. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева Ночь выборов-2018 во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева 1 / 12

Как стало известно уже на следующий день после мероприятия, итоговая явка на выборах в Приморье составила 61,24 %. Больше всего голосов получил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 65,31 %, что в процентном значении является лучшим результатов в регионе за последние десять лет. Стоит отметить, что высокую явку показал и Владивосток, где на участки пришло 57 % избирателей. Более того, несмотря на традиционно высокий процент голосования за оппозицию, в этом году Владимир Путина получил 63 % поддержки избирателей (для сравнения в 2012 году, за главу государства проголосовало всего 47 % жителей приморской столицы).