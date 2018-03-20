Владимир Путин проведет «прямую линию» после официальной церемонии инаугурации

Рекорд по продолжительности общения с российским населением, глава государства установил в 2013 году

20 марта, PrimaMedia. Владимир Путин намерен провести "прямую линию" после официального вступления в должность президента России. Тем не менее, точная дата инаугурации пока не называется, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Сообщается, что "прямая линия" в 2017 году длилась почти четыре часа. За это время Владимир Путин ответил на более чем 70 вопросов.

Рекорд по продолжительности общения с российским населением, Владимир Путин установил в 2013 году. Тогда "прямая линия" продолжалась 4 часа и 47 минут. Согласно действующему законодательству, инаугурация президента должна состояться не ранее, чем на 30-й день после официального подведения итогов выборов.