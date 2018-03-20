Генпрокуратура не нашла нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента РФ

В органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения

20 марта, PrimaMedia. Нарушения, которые были выявлены Генпрокуратурой РФ, никак не повлияли на выборы президента России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

По его словам, 18 марта в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей и незаконной агитации. Все они были направлены в избиркомы и органы внутренних дел.

"Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента РФ", — Александр Куренной.

Он добавил, что в день выборов сотрудники Генпрокуратуры обеспечили координацию деятельности нижестоящих прокуратур, взаимодействие с ЦИК и органами охраны правопорядка. Кроме того, все поступившие обращения были оперативно рассмотрены.