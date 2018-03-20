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Медведев утвердил льготы по кредитам на покупку деревянных домов

Возмещать банкам эти средства будут за счет федерального бюджета

20 марта, PrimaMedia. Премьер‐министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитов на покупку деревянных домов. Об этом свидетельствуют данные на сайте кабмина, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

В постановлении говорится, в 2018 году будут предоставлять кредиты гражданам на покупку деревянных домов по льготной ставке (скидка 5%), а потом возмещать банкам эти средства за счет федерального бюджета.

Такое решение приняли, чтобы поддержать внутренний спрос на деревянное домостроение. А также увеличить объемы производства такого рода домов, передает "Газета.ru".

Вице-премьер Александр Хлопонин уверен, что этот документ решает сразу две задачи: стимулирует возводить деревянные дома и качественнее обрабатывать древесину, а также поможет решить ряд социальных вопросов.

При получении кредита на деревянные дома ставка составляет 15%. При этом максимальная его сумма составляет 3,5 млн рублей. Например, дом площадью 100–130 кв. метров каркасного типа обойдется покупателю в 2,5 млн рублей.

Теперь есть возможность взять кредит под 10%. А если в 2018 году этот проект пройдет успешно, то его продлят на 2019–2021 годы.

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