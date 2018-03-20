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Семинар в ПКИРО. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Как уберечь детей от интернет-угроз, узнали приморские педагоги

В Приморском краевом институте развития образования для учителей прошел семинар «Информационная безопасность подрастающего поколения»

20 марта, PrimaMedia. Семинар по информационной безопасности в Приморском краевом институте развития образования (ПКИРО) был организован в рамках партийного проекта "Новая школа". В нем приняли участие более 100 преподавателей – представители всех муниципальных общеобразовательных учреждений Владивостока.

Мероприятие открыла координатор партийного проекта "Новая школа" в Приморском крае, заместитель председателя Думы г. Владивостока Елена Новицкая.

Она отметила, что сегодня в связи с активным развитием сетевого информационного пространства родительское сообщество волнует вопрос безопасности использования Интернета подростками. Поэтому необходимо заниматься повышением информационной культуры общества — в том числе распространением среди педагогов, родителей и детей знаний об интернет-угрозах и мерах противодействия им.

По мнению Новицкой, это невозможно делать в отрыве от системы образования: его модернизации, создания условий для получения качественного образования вне зависимости от формы собственности образовательного учреждения и его расположения, а также формирования пакета рекомендованных образовательных и развлекательных программ.

"Объединение усилий экспертов и гражданского общества в направлении защиты детей и молодежи от деструктивной информации в Сети – одно из приоритетных направлений работы депутатского корпуса партии "Единая Россия" на всех уровнях власти", — подчеркнула Елена Новицкая.

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Участники семинара узнали об актуальных трендах социальных сетей и технологиях манипулирования сознанием подростков, получили представление об основах информационной культуры. Также они ознакомились с законодательством в сфере защиты детей от информации, угрожающей их здоровью и развитию. Частью семинара стал мастер-класс по проведению тематического классного часа.

Ведущими мероприятия выступили практикующие специалисты в сфере информационной безопасности: помощник депутата Государственной Думы РФ Сопчука С.А., руководитель общественного проекта "Детство в радости без опасности" Майя Шалунова, директор юридического департамента медиахолдинга "Primamedia", медиаюрист Галина Антонец, директор АНО "Центр когнитивной психологии", педагог-психолог Светлана Брижак.

Как отметила Майя Шалунова, выступившая соорганизатором семинара, в настоящее время в Приморском крае ведется большая работа по борьбе с противоправным контентом в Сети. В частности, она рассказала о противодействии распространению в регионе Телеграм-каналов, продающих наркотические вещества. Причем рекламируются такие каналы не только в Интернете, но и в виде объявлений возле студенческих общежитий.

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Шалунова призвала участников семинара проявлять гражданскую бдительность и пригласила владивостокских педагогов к сотрудничеству, дабы уберечь детей и молодежь от деструктивной информации.

"Пространство Интернета обширно и развивается быстрее, чем законодательные и правоохранительные механизмы защиты несовершеннолетних от негативных аспектов Сети. Поэтому многое здесь зависит от неравнодушной позиции каждого из нас, внимательности к происходящему вокруг, умения формировать для подрастающего поколения альтернативу и стремления к партнерству с работающими в данной области органами власти, правоохранительными структурами, образовательными учреждениями, СМИ и общественными организациями", — заключила Майя Шалунова.

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