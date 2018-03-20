«Раздувают бюрократию, штампуют отказы»: бизнес Приморья жалуется Константину Богданенко

Константин Богданенко обсудил проблемы бизнеса с кэсперами АСИ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья (ФОТО)

20 марта, PrimaMedia. Приморский край оказался на 71-м месте в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в субъектах РФ в 2017 году. Экспертная группа Агентства стратегических инициатив (АСИ), который практически перестал собираться в последнее время, возобновил работу, чтобы обсудить проблемы, повлиявшие на низкий результат региона. На встрече, которая прошла 19 марта, собралось всего 7 членов совета из 23. Предприниматели рассказали Константину Богданенко о том, что мешает коммерсантам развиваться и влияет на низкую позицию в рейтинге. Во время совещания врио вице-губернатора пообещал предпринимателям приложить все усилия, чтобы регион стал более комфортным для бизнеса, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я не понаслышке знаю, что все это значит и, понимаю, почему люди сегодня не пришли. Уже несколько лет эта история перезапускается, времени на нее тратится целая куча. Необходимо восстановить репутацию механизма. Со своей стороны могу честно пообещать всем присутствующим, что я приложу все усилия для того, чтобы мы начали, наконец-то получать, результаты", – сказал Константин Богданенко.

Отметим, что рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. По словам вице-губернатора, из 24 показателей, которые снижены у Приморья в рейтинге, 15 связаны с неудовлетворенностью предпринимателей.

Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

По мнению самих представителей бизнеса, власти следует убрать административные барьеры, которые мешают развитию инвестпривлекательности. Так, например, предпринимателей беспокоит, что чиновники требуют указывать наличие офиса при регистрации деятельности, "раздувают бюрократию", "штампуют отказы". Кроме того, по их словам, все процедуры растянуты во времени, поскольку документация из одного департамента в другой может идти и неделю.

Как рассказал генеральный директор ООО "Тринити-Девеломпент" Андрей Чайка, очень часто предпринимателям не дают разрешение на строительство. По его информации, отказы составляют 92%.

"Рейтинг – это показатель условный, он или есть или нет. Если у нас на 100 заявлений 99 отказов, рейтинг будет отрицательный. Пока все спали и губернатор не объявлял бойкот бюрократии, она расплодилась. Например, процедура ввода объекта в эксплуатацию. Проходишь через очередь и рассмотрение, потом ты документ получаешь через полтора месяца, а всего на сдачу объекта 20 дней. Этот процесс может быть бесконечным. Мы наблюдали — по некоторым объектам он длился полтора года. За каждую запятую в документах заворачивают", – рассказал Андрей Чайка.

"Предприниматели – они не злобные карлики. Если они увидят улучшения, то это отразится в рейтинге. Для меня как для предпринимателя все равно, какие процессы идут в администрации края. Для меня это черный ящик. Вы можете меня спросить: стало ли лучше? Я скажу, да или нет", – согласился с ним еще один член экспертного совета, Евгений Шкарупа.

Константин Богданенко на это ответил, что он сам еще недавно находился "по другую сторону" и все понимает.

Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вице-губернатор обсудил с экспертами АСИ низкий рейтинг инвестпривлекательности Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Сейчас инвестагентство совместно с профильными департаментами администрации с учетом лучших практик АСИ занимается разработкой "дорожных карт" – пошаговых планов улучшения тех административных процессов, в которых существуют наибольшие затруднения для предпринимателей, в том числе, в сфере строительства, при подключении к электроэнергии, прохождении таможенных процедур, оформлении внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформлении налоговой отчётности. Работа над ними была приостановлена, но сейчас представители АСИ возобновили ее, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге. Они планируют в скором времени создать десять "дорожных карт".

Заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Николай Стецко взял на себя обязательство вывести Приморский край в рейтинге на первое место на Дальнем Востоке.

"Уже нет активной работы как минимум год, работа над картами идет последние недели. Ориентируемся, что сможем притереться к органам власти, ввести в их деятельность наши принципы работы и получить опережающие показатели. Губернатор нас в целом поддерживает. Мы наполняем документы содержанием, актуализируем составы рабочих групп, чтобы они не были раздутыми и неповоротливыми. Карты будем обсуждать с предпринимательским сообществом, до конца месяца планируем утвердить их, в апреле и мае пройти по всей процедуре, чтобы понять, где остались сложности. Успеха добиваются только те регионы,где вовлечено первое лицо ", – рассказал Николай Стецко.

Как отметил врио вице-губернатора, войти в топ —30 рейтинга – это амбициозная задача, но все шансы выполнить ее есть, поскольку власть готова идти навстречу. "Со стороны власти противодействия нет, есть недопонимание скорее. Я лично причиной низкого рейтинга вижу непродуктивность, которая была раньше, отсутствие поставленных задач и движения к цели", – отметил Константин Бонгданенко. Он рассказал о своих планах организовать совещание для представителей бизнеса с врио губернатора Андреем Тарасенко.

Напомним, что после проведенного в сентябре 2017 года во Владивостоке заседания Госсовета РФ президент Владимир Путин дал ряд поручений по улучшению инвестиционного климата в дальневосточных регионах. Уже к 2020 году все субъекты ДФО должны войти в число 30 лучших регионов в Национальном рейтинге инвестиционного климата.