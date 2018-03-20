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Общество. 13:45

Безработные супруги офицеров и солдат-контрактников будут получать пособия

В некоторых гарнизонах супруги военных не могут найти работу и устроиться по профессии

20 марта, PrimaMedia. Минобороны начнет выплату пособий безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. Как пишет портал iz.ru, изначально выплаты коснутся жен военных, которые проходят службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

В ведомстве пояснили это тем, что в некоторых гарнизонах супруги военных не могут найти работу и устроиться по профессии, поэтому получают статус безработных. В связи с этим был разработан проект, согласно которому, им будут положены денежные выплаты, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) – 9489 рублей в месяц.

Также уточняется, что рассчитывать на выплаты пособий смогут не только жены, но и мужья офицеров или солдат-контрактников. Потому как в Вооруженных силах нашей страны проходит службу более 40 тысяч женщин-контрактниц.

Кроме того, пособие смогут получить супруги, ухаживающие за больными детьми.

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