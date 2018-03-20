Путин: Россия не собирается участвовать в гонке вооружений

По его словам, в таком диалоге должны быть заинтересованы все стороны, иначе «ничего не получится»

20 марта, PrimaMedia. Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, отметив, что Москва выступает за конструктивный диалог на международной арене, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

"Сразу же хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами, и настраивать всех наших партнеров на конструктивный диалог, безусловно", – сказал глава государства на встрече с кандидатами в президенты.

По его словам, в таком диалоге должны быть заинтересованы все стороны, иначе "ничего не получится".

Кроме того, Путин заявил, что в этом году расходы из федерального бюджета на оборону будут снижены, передает пресс-служба Кремля.

"Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы. <...> Все посчитано. Нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим", – отметил он.