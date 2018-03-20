До матча осталось

Общество. 15:45

Путин: Россия не собирается участвовать в гонке вооружений

По его словам, в таком диалоге должны быть заинтересованы все стороны, иначе «ничего не получится»

20 марта, PrimaMedia. Владимир Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, отметив, что Москва выступает за конструктивный диалог на международной арене, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

"Сразу же хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами, и настраивать всех наших партнеров на конструктивный диалог, безусловно", – сказал глава государства на встрече с кандидатами в президенты.

По его словам, в таком диалоге должны быть заинтересованы все стороны, иначе "ничего не получится".

Кроме того, Путин заявил, что в этом году расходы из федерального бюджета на оборону будут снижены, передает пресс-служба Кремля.

"Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы. <...> Все посчитано. Нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим", – отметил он.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

15:40

"Черный лед" и "припарковыши": ТОП-10 вопросов о снегоуборке во Владивостоке

13:45

Владивостокцы проголосовали за туалет на Спортивной набережной и тропу здоровья

19 марта, 15:15

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

13:00

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

13:20

«Раздувают бюрократию, штампуют отказы»: бизнес Приморья жалуется Константину Богданенко
«Терминал Астафьева» меняет ветхие бараки на новое жилье в Находке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia