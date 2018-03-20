"Поцелуй" автобусов во Владивостоке может обернуться увольнением одного из водителей

Место водителя. Фото: https://pixabay.com

В администрации города прокомментировали ДТП на Океанском проспекте (ВИДЕО)

20 марта, PrimaMedia. ДТП с участием сразу трех пассажирских автобусов на Океанском проспекте во Владивостоке может обернуться увольнением одного из водителей. Именно на этом акцентировал внимание новый начальник управления транспорта администрации города при разборе данного инцидента, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Речь идет о происшествии в минувшую субботу, 17 марта, когда при обгоне муниципального автобуса 15-го маршрута в районе остановки Комарова с ним совершил столкновение автобус маршрута №23. А после к троице присоединился и автобус №17, правда, он стал заложником ситуации, к нему у водителей претензий не было, потому он покинул место происшествия. Движение на Океанском проспекте было затруднено в течение часа.

В пресс-службе мэрии уточнили, что, согласно протоколу, вина за ДТП была полностью на водителе маршрута №23. Копия документа, составленного сотрудниками ГИБДД, легла на стол начальника управления транспорта администрации города Сергея Цыбулина и он собрал рабочее совещание, на которое были приглашены водитель-нарушитель 23-го маршрута и руководитель автотранспортного предприятия.

Цыбулин назвал инцидент с участием автобусов возмутительным.

"Считаю, что таким водителям не место на городских маршрутах, – сказал он. – Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией. Уверен, что наказание неминуемо. Водитель, допустивший подобное, должен быть уволен. Жду от руководителя предприятия решения".

Напомним, все 14 автотранспортных предприятий города работают на регулярных автобусных маршрутах в рамках договоров, которые они заключили с администрацией в 2016 году. В договоре перечислены как права, так и обязанности каждого перевозчика, в том числе обязанность "обеспечить безопасность и качество обслуживания пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров и багажа" (пункт 2.3.5. договора). Таким образом, этот пункт в данном случае нарушен.

В управлении транспорта подчеркивают: в случае многочисленных нарушений договора мэрия вправе расторгнуть документ в одностороннем порядке.