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«Неделя Страхового дома ВСК» пройдет во Владивостоке

Гости смогут задать вопросы по заключению электронного полиса ОСАГО и поучаствовать в мастер-классе по работе на сайте РСА

21 марта, PrimaMedia. "Неделя Страхового дома ВСК" пройдёт с 27 по 30 марта 2018 года в коворкинг центре "Свободный порт Владивосток" ВГУЭС. На встрече вы узнаете о программах для частных и корпоративных клиентов; сможете задать вопросы по заключению электронного полиса ОСАГО; примете участие в мастер-классе по работе на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА); узнаете о новых видах страхования здоровья и имущества, а также примете участие в розыгрыше призов, сообщили ИА PrimaMedia организаторы

Страховая компания ВСК является одной из крупнейших страховых компаний в России. На сегодняшний день перечень страховых программ включает более 100 продуктов, в том числе полисы страхования жизни и здоровья, ответственности, имущества, путешествий и т.д.

Мероприятия проводят первые лица и сотрудники дальневосточного филиала ОАО "Страховой дом ВСК". Расписание мероприятий можно посмотреть здесь.

Запись на мероприятия проводится по телефонам: 2-404-377, 2-404-176 до 27 марта включительно.

Место проведения мероприятий: коворкинг центр ВГУЭС, ауд. 1305, вход со стороны Зимнего сада, Гоголя 39а.

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