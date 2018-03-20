Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

Александр Патрин. Фото: Примтеплоэнерго

Балтийский экс-мэр не задержался на этом ответственном посту

20 марта, PrimaMedia. Бывший гендиректор КГУП "Примтеплоэнерго" Александр Патрин, руководивший КГУПом в период губернаторства Сергея Дарькина, может вернуться к руководству предприятием. Нынешнему гендиректору Федору Ярошевичу, прибывшему в Приморье из Калининградской области, прочат скорый уход. В политических телеграм-каналах отмечают, что на ответственные посты возвращаются кадры, которые умеют работать. Источник ИА PrimaMedia в администрации Приморья сообщил, что Ярошевич пока работает, конкурс на замещение должности будет проведен в апреле.

Информация о том, что в ближайшее время КГУП "Примтеплоэнерго" будет официально назначен новый генеральный директор, появилась в телеграм-канале "Политический ипподром".

"В понедельник, 19 марта, врио вице-губернатора Гагик Захарян представил коллективу "Примтеплоэнерго" нового руководителя – Александра Патрина", — подтвердили газете "Конкурент" источники в КГУП. По их словам, официально Патрин вступит в должность через три дня. В течение этого времени Федор Ярошевич должен сдать все свои дела.

Между тем, источник ИА PrimaMedia в "белом доме" говорит, что

конкурс на замещение должности директора КГУП "Примтеплоэнерго" будет проводиться только в апреле.

Тем самым, подтверждается информация о том, что Ярошевич покидает пост.

Александр Патрин возглавлял "Примтеплоэнерго" с 2008-го по 2012 год. Патрин появился в "Примтеплоэнерго" когда остро встал вопрос повышения экономической эффективности предприятия.

После ухода из КГУПа (при Владимире Миклушевском – ред.) стал заместителем главы Владивостока Игоря Пушкарева по вопросам экологии и содержания жилого фонда.

"На ответственные направления в Приморье возвращают проверенные кадры времён Сергея Михайловича Дарькина. При всех сопровождающих процесс особенностях, характерных для той эпохи, они все-таки умеют работать. Именно работать", — пишет "Политический ипподром".

Нынешний же гендиректор Федор Ярошевич, сменивший на посту "эффективного менеджера" Алену Григорьеву (находится под подпиской о невыезде — ред.), приехал в Приморье в октябре 2017 года из Калининградской области. Он был главой администрации города Балтийска, депутатом Калининградской областной думы, президентом общественного благотворительного фонда "Лукойл-Калининград", председателем совета директоров ОАО "Лукойл-Калининград". На посту гендиректора Примтепла отметился срывом предприятием отопительного сезона. Но до ЧС не дошло, ситуацию удалось выровнять, благодаря вмешательству в ситуацию врио губернатора и первого вице-губернатора Приморья.

СПРАВКА

ПАТРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Родился 8 ноября 1956 года.

Закончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (1982 год)

и Московскую академию государственного и муниципального управления (2004 год).

Вся трудовая биография связана с Приморьем. Работал директором разреза "Новопокровский" ЗАО "Приморская угольная компания", директором OOO "Владуглеснаб".

В 2005 году пришел в КГУП "Примтеплоэнерго" в качестве технического директора.

С сентября 2008 года по июль 2012— его генеральный директор.

С 2012 по 2013 г. — вице-мэр Владивостока по вопросам экологии и содержания жилого фонда.

Профессионально занимался развитием спорта в Арсеньеве. Там же несколько лет играл в команде по хоккею с мячом.

Среди давних и постоянных увлечений — рыбалка.