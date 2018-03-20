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Политика. 13:15

Ростислав Гольдштейн: Нападки Запада только сплотили россиян перед выборами

Беспрецедентно высокую явку избирателей на выборах президента РФ за пределами страны констатировало министерство иностранных дел России

20 марта, PrimaMedia. Министерство иностранных дел России открыло более 380 избирательных участков в 144 странах по всему миру. И на большинстве из них наблюдалась рекордная явка. В целом, число россиян, которые проголосовали за пределами РФ, составило более 400 тысяч человек. Итоги выборов прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн, сообщает ИА PrimaMedia.

"Высокая явка на выборах президента Россия была не только по стране, но и за ее пределами. В сети масса фотографий, видео и сообщений об очередях в российские посольства и консульства по всему миру. Многие люди стояли в очередях, зачастую по часу, чтобы получить бюллетень для голосования — где-то в 30-градусную жару, где-то, наоборот, на холоде. Примечательно, что большинство этих людей находились в отпуске, на отдыхе, но нашли время на то, чтобы проголосовать. Такого энтузиазма не было ранее никогда. Это в очередной раз подтверждает сплочённость наших граждан, и характерно, что беспрецедентная явка за рубежом стала ответом на пропаганду против России со стороны некоторых стран, на их абсурдные нападки", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор отметил, что попытки некоторых западных "партнеров" очернить руководство нашей страны накануне выборов сыграли против них самих, так как вызвали в россиянах лишь ещё большую решимость исполнить свой гражданский долг и избрать сильного президента, верховного главнокомандующего.

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