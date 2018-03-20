Добывающим и обрабатывающим предприятиям Приморья дадут льготу. Фото: пресс-служба АПК

Такая мера позволит поддержать компании, а также стимулировать их приобретать имущество

20 марта, PrimaMedia. Проект введения льготы по налогу на имущество отдельным видам организаций в Приморье разработан по поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение краевого Законодательного Собрания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, льготы в отношении движимого имущества, принятого организациями с 1 января 2013 года, предлагается ввести в отношении предприятий, работающих в сферах добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства.

"Такая мера позволит поддержать предприятия, а также стимулировать их приобретать имущество, чтобы развивать производство", – отметил первый заместитель главы региона.

В департаменте промышленности Приморского края пояснили, что с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов.

"В случае непринятия такого закона в Приморье будет действовать ставка 1,1%. При этом отмена льготы значительно увеличит налоговую нагрузку компаний, работающих в реальном секторе экономики, снизит их потенциал инвестирования в обновление и замену основных фондов", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, машиностроительное и металлообрабатывающее производства в Приморье исторически зависят от объемов гособоронзаказа. В таких сферах как судостроение и судоремонт, авиастроение и ремонт, приборостроение и морское машиностроение суммарная доля объема производства по гособоронзаказу составляет от 85 до 100%.

"Отмена налоговой льготы негативно отразится на деятельности машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, приведет к удорожанию продукции и услуг на 10-20%. Сохранение льготы даст предприятиям положительный экономический эффект и позволит направить на развитие производства, по предварительной оценке, до 14 млн рублей в год", – обозначили в департаменте промышленности.

Проект закона по инициативе администрации Приморского края будет рассмотрен на очередном заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания региона.