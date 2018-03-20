«Приморскуголь» отмечает 75-летний юбилей

Уголь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

С важной датой крупнейшее краевое предприятие угольной промышленности поздравил глава Приморья Андрей Тарасенко

20 марта, PrimaMedia. Одному из крупнейших предприятий угольной промышленности Приморья, ООО "Приморскуголь", 18 марта исполнилось 75 лет со дня образования. С юбилейной датой работников предприятия поздравил врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона отметил, приморские шахтеры внесли огромный вклад в развитие отечественной угольной промышленности, которая по праву считается одной из ключевых отраслей экономики.

"Сегодня "Приморскуголь" входит в число самых эффективных предприятий Приморья. Вашим напряженным трудом обеспечиваются надежность и безопасность энергетики края, устойчивость и стабильность промышленных производств, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы", – говорится в поздравлении.

Андрей Тарасенко поблагодарил коллектив и ветеранов предприятия за добросовестную, ответственную работу на благо Приморья и пожелал все сотрудникам счастья, здоровья и благополучия.