«Приморскуголь» отмечает 75-летний юбилей

20 марта, PrimaMedia. Одному из крупнейших предприятий угольной промышленности Приморья, ООО "Приморскуголь", 18 марта исполнилось 75 лет со дня образования. С юбилейной датой работников предприятия поздравил врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.
Глава региона отметил, приморские шахтеры внесли огромный вклад в развитие отечественной угольной промышленности, которая по праву считается одной из ключевых отраслей экономики.
"Сегодня "Приморскуголь" входит в число самых эффективных предприятий Приморья. Вашим напряженным трудом обеспечиваются надежность и безопасность энергетики края, устойчивость и стабильность промышленных производств, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы", – говорится в поздравлении.
Андрей Тарасенко поблагодарил коллектив и ветеранов предприятия за добросовестную, ответственную работу на благо Приморья и пожелал все сотрудникам счастья, здоровья и благополучия.