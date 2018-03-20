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Спортивная набережная Владивостока. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Владивостокцы проголосовали за туалет на Спортивной набережной и тропу здоровья

Предварительный подсчет народного волеизъявления определил, какие общественные пространства преобразятся в городе в этом году

20 марта, PrimaMedia. Предварительные итоги голосования владивостокцев за обустройство общественных пространств во вторник, 20 марта, объявил на заседании комитета Думы города вице-мэр Алексей Литвинов. Полностью перечень будет опубликован позже, но уже сейчас ясно, что с большим отрывом в лидеры вышли тропа здоровья вдоль Амурского залива и общественный туалет на Спортивной набережной, сообщает ИА PrimaMedia.

Ещё одним проектом, набравшим неожиданно много голосов, по словам Литвинова, стала видовая площадка на сопке Бурачка. С 2005 года общественники пытаются добиться официального оформления этой территории как городского сквера. И вот теперь эта идея может воплотиться в жизнь: по проекту предлагается оборудовать пешеходную дорожку по северному склону к самой вершине сопки, где будет располагаться видовая площадка. На всем протяжении маршрута дизайнеры рекомендуют установить скамьи, урны и теневые навесы.

Вице-мэр Алексей Литвинов

Вице-мэр Алексей Литвинов. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Напомним, голосование за проекты благоустройства общественных территорий во Владивостоке, как и в других регионах страны, приурочили к дню выборов президента – 18 марта. В списке, опубликованном на сайте городской администрации, значилось 12 дизайн-проектов. По словам представителей мэрии, денег хватит на 7-8. Первоначально проектов было намного больше – их число переваливало за сотню. Однако предварительные общественные дебаты по поводу окончательного перечня стали своеобразным фильтром, через который просеялось всего 12 проектов. Их описание опубликовано на сайте городской администрации.

Возможно, теперь у города хватит денег капитально отремонтировать общественный туалет на Спортивной Набережной, закрывшийся много лет назад. В этом районе вообще отсутствуют благоустроенные туалеты, подключенные к централизованным коммунальным системам. По проекту предполагается покрасить стены внутри подземного ангара, выложить пол керамогранитом, установить новую сантехнику, умывальники, оборудовать помещения для касс и гардероба персонала.

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Также должен получить продолжение проект "берега здоровья", который сейчас начинается от Морского государственного университета и заканчивается в районе спорткомплекса "Олимпиец". Очередной участок хотят оборудовать до пляжа на мысе Кунгасный. В проекте — строительство автодороги вдоль берега, устройство пешеходной и велосипедной дорожек, переходов сквозь холм в двух местах. Также здесь предусмотрены парковки, зона фуд-корта и места для отдыха: навесы, террасы, скамьи-лежанки и даже сцена.

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