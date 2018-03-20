До матча осталось

Движение "дачных" автобусов в Приморье возобновится 24 марта. Фото: ИА PrimaMedia

Движение «дачных» автобусов в Приморье возобновится 24 марта

Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля, его стоимость составит 1750 рублей

20 марта, PrimaMedia. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, движение автобусов по "дачным" маршрутам в крае возобновится уже в предстоящие выходные – 24 марта. Автобусы будут ходить с площадей Семеновская, Луговая, Окатовая и от бухты Тихая до 10-го километра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

С субботы, 24 марта, по выходным начнет ходить автобус № 105/1 по маршруту пл. Семёновская – 10-й километр. Он пойдет 24-25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с пл. Семеновская – в 06.10, 10.20 и 14.50. Отправление с 10-го километра – в 08.00, 12.40 и 17.20.

Автобус по маршруту № 105/3 пл. Семеновская – 10-й километр начнет ходить с 20 апреля по пятницам субботам и воскресеньям. Время отправления с пл. Семеновская – в 09.00, 13.20 и 17.40. Отправление с 10-го километра – в 11.20, 15.30 и 19.40.

Маршрут № 103 пл. Луговая – 10-й километр начнёт ходить 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля ежедневно. Время отправления с пл. Луговая – в 06.30, 11.15 и 16.00. Отправление с 10-го километра – в 08.30, 13.30 и 18.20.

Маршрут № 104 бухта Тихая – 10-й километр пойдет 24-25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с б. Тихая – в 07.25, 13.40. Отправление с 10-го километра – в 09.55, 16.30.

Автобус по маршруту № 108 площадь Окатовая – 10-й километр начнёт ежедневно ходить с 1 мая. Время отправления с пл. Окатовая – в 08.00 и 15.00. Отправление с 10-го километра – в 10.30 и 17.50.

В департаменте подчеркнули: стоимость проезда в "дачных" автобусах, по сравнению с прошлым годом, не повысится. Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля. Его стоимость составит 1750 рублей.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

В пригороде Владивостока на ходу загорелся рейсовый автобус

17 марта, 17:45

К автобусам во Владивостоке пассажирам приходится протискиваться через сугробы

14 марта, 11:35

На 300 тысяч рублей оштрафовали автоперевозчиков Владивостока с начала года

14 марта, 11:30

На Змеинку в тестовом режиме запустят новые «Газели»

07 марта, 17:10

Мэр Владивостока пообещал жителям Емара наладить автобусное сообщение с поселком

07 марта, 11:15

Картина дня

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

13:00

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

13:45

Владивостокцы проголосовали за туалет на Спортивной набережной и тропу здоровья

13:20

«Раздувают бюрократию, штампуют отказы»: бизнес Приморья жалуется Константину Богданенко

19 марта, 15:15

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

11:45

Лихачу на «Субару», который снес виадук во Владивостоке, выставят счет на 1,2 млн рублей
Новый офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia