Движение "дачных" автобусов в Приморье возобновится 24 марта. Фото: ИА PrimaMedia

Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля, его стоимость составит 1750 рублей

20 марта, PrimaMedia. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, движение автобусов по "дачным" маршрутам в крае возобновится уже в предстоящие выходные – 24 марта. Автобусы будут ходить с площадей Семеновская, Луговая, Окатовая и от бухты Тихая до 10-го километра, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

С субботы, 24 марта, по выходным начнет ходить автобус № 105/1 по маршруту пл. Семёновская – 10-й километр. Он пойдет 24-25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с пл. Семеновская – в 06.10, 10.20 и 14.50. Отправление с 10-го километра – в 08.00, 12.40 и 17.20.

Автобус по маршруту № 105/3 пл. Семеновская – 10-й километр начнет ходить с 20 апреля по пятницам субботам и воскресеньям. Время отправления с пл. Семеновская – в 09.00, 13.20 и 17.40. Отправление с 10-го километра – в 11.20, 15.30 и 19.40.

Маршрут № 103 пл. Луговая – 10-й километр начнёт ходить 31 марта и 1 апреля, а с 7 апреля ежедневно. Время отправления с пл. Луговая – в 06.30, 11.15 и 16.00. Отправление с 10-го километра – в 08.30, 13.30 и 18.20.

Маршрут № 104 бухта Тихая – 10-й километр пойдет 24-25 марта, 31 марта-1 апреля, а с 7 апреля – ежедневно. Время отправления с б. Тихая – в 07.25, 13.40. Отправление с 10-го километра – в 09.55, 16.30.

Автобус по маршруту № 108 площадь Окатовая – 10-й километр начнёт ежедневно ходить с 1 мая. Время отправления с пл. Окатовая – в 08.00 и 15.00. Отправление с 10-го километра – в 10.30 и 17.50.

В департаменте подчеркнули: стоимость проезда в "дачных" автобусах, по сравнению с прошлым годом, не повысится. Единый проездной билет на все маршруты вводится с 7 апреля. Его стоимость составит 1750 рублей.