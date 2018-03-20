До матча осталось

Общество. 13:40

Участникам «Студвесны» в Приморье проведут мастер-класс по журналистике

Ребята встретятся с корреспондентом телеканала ОТР, редактором отдела информации и рекламы ВГУЭС Валерией Белоус

20 марта, PrimaMedia. Участникам конкурсного направления "Журналистика" регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае проведут мастер-класс по основам работы журналиста, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья, ребята встретятся с корреспондентом федерального телеканала ОТР, редактором отдела информации и рекламы ВГУЭС Валерией Белоус.

В программе мастер-класса – разбор важных вопросов: "С чего начинается заметка и где искать темы?", "Почему "герой" и "проблема" для репортажа – самое главное?", "Можно ли быть универсальным корреспондентом и как научиться совмещать разные жанры?", "Как найти работу?" и многое другое.

Отметим, к участию в этом году приглашаются не только студенты непрофильных специальностей, но и студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".

"Тема и общие условия у всех конкурсантов будут идентичные. Однако оцениваться студенты профильных и непрофильных направлений подготовки будут по отдельности, соответственно, на шансах победить это никак не скажется", — пояснили специалисты департамента.

Также в этом году у участников появятся информационные поводы для подготовки конкурсных материалов: работа направления пройдет в те же даты, что и отборочные этапы музыкальных и театральных конкурсов.

"Это максимально приблизит участников к условиям программы на федеральном уровне, где конкурсанты-журналисты освещают мероприятия "Весны"", — подчеркнули в департаменте.

Отметим, прием заявок идет по нескольким направлениям: видеорепортаж, радиопередача, публикация, фоторепортаж и видеоблог. Для участия необходимо заполнить заявку и направить на адрес arnaut@molodezh-prim.ru до 25 марта. Подробности конкурса — в Положении.

Напомним, отборы регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае пройдут по нескольким направлениям, среди которых танцевальное, театральное, музыкальное, "журналистика", а также новое в этом году направление — "видео".

Следить за последними обновлениями информации по конкурсу можно в группе Вконтакте "Российская студенческая весна в Приморье".

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Брутальный" завтрак: праздничный бутерброд для настоящих мужчин от Ивана Сосновцева

22 февраля, 17:05

Топовые российские хореографы приедут на Школу студенческого танца "Реверанс" в ДВФУ

19 февраля, 15:30

Картина дня

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

13:00

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

13:45

Владивостокцы проголосовали за туалет на Спортивной набережной и тропу здоровья

13:20

«Раздувают бюрократию, штампуют отказы»: бизнес Приморья жалуется Константину Богданенко

19 марта, 15:15

Лидеры и аутсайдеры голосования на Дальнем Востоке: явка и результат

11:45

Лихачу на «Субару», который снес виадук во Владивостоке, выставят счет на 1,2 млн рублей
Новый офис Дальневосточного банка открылся в центре Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia