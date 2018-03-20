Участникам «Студвесны» в Приморье проведут мастер-класс по журналистике

Ребята встретятся с корреспондентом телеканала ОТР, редактором отдела информации и рекламы ВГУЭС Валерией Белоус

20 марта, PrimaMedia. Участникам конкурсного направления "Журналистика" регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае проведут мастер-класс по основам работы журналиста, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья, ребята встретятся с корреспондентом федерального телеканала ОТР, редактором отдела информации и рекламы ВГУЭС Валерией Белоус.

В программе мастер-класса – разбор важных вопросов: "С чего начинается заметка и где искать темы?", "Почему "герой" и "проблема" для репортажа – самое главное?", "Можно ли быть универсальным корреспондентом и как научиться совмещать разные жанры?", "Как найти работу?" и многое другое.

Отметим, к участию в этом году приглашаются не только студенты непрофильных специальностей, но и студенты, обучающиеся по направлению "Журналистика".

"Тема и общие условия у всех конкурсантов будут идентичные. Однако оцениваться студенты профильных и непрофильных направлений подготовки будут по отдельности, соответственно, на шансах победить это никак не скажется", — пояснили специалисты департамента.

Также в этом году у участников появятся информационные поводы для подготовки конкурсных материалов: работа направления пройдет в те же даты, что и отборочные этапы музыкальных и театральных конкурсов.

"Это максимально приблизит участников к условиям программы на федеральном уровне, где конкурсанты-журналисты освещают мероприятия "Весны"", — подчеркнули в департаменте.

Отметим, прием заявок идет по нескольким направлениям: видеорепортаж, радиопередача, публикация, фоторепортаж и видеоблог. Для участия необходимо заполнить заявку и направить на адрес arnaut@molodezh-prim.ru до 25 марта. Подробности конкурса — в Положении.

Напомним, отборы регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае пройдут по нескольким направлениям, среди которых танцевальное, театральное, музыкальное, "журналистика", а также новое в этом году направление — "видео".

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