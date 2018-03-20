Реорганизованные рыбодобывающие компании не смогут лишить доступа к ресурсам

Знак "Стоп". Фото: ИА PrimaMedia

Очередным постановлением правительства РФ исключен ряд оснований для отказа в продлении квотных договоров

20 марта, PrimaMedia. Рыбодобывающие компании, осуществившие реорганизацию в период 2008 – 2017 годов, избавили от риска лишится доступа к ресурсу в ходе кампании этого года по перезаключению договоров о закреплении прав на добычу ВБР. Постановлением правительства №260 от 15 марта 2018 года исключаются ряд пунктов ранее принятых правил переоформления квотных договоров, в которых рыбопромышленники видели угрозу двойных толкований, сообщает ИА PrimaMedia.

Постановление №260 утверждает правила перезаключения квотных договоров, действие которых истекает после 31 декабря этого года (заявочная кампания для таких пользователей ВБР – с 1 апреля по 10 мая этого года, срок действия новых договоров – до конца 2033 года). Кроме того, вступающее в силу 1 апреля этого года постановление №260 вносит изменения в ранее принятые постановления №79, №88, №131, исключая из них ранее обеспокоившие бизнес-сообщество пункты.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, речь шла о пунктах, дающих регулятору основания в отклонении заявки на перезаключения договора, если заявитель "представил сведения о договоре о закреплении долей промышленных или прибрежных квот добычи ВБР, в отношении которого в течение 9 лет, предшествующих расчетному году (то есть 2018-му – ред.), заявителю квоты не распределялись".

Ранее ряд опрошенных агентством участников рынка и представителей отраслевых объединений высказывали опасения, что эти пункты правил, трактованные чиновниками формально, могут лишить доступа к ресурсам тот рыбодобывающий бизнес, который в предыдущие годы прошел через реорганизацию, и в настоящее время пользователем тех или иных ВБР является не то юрлицо, с которым заключался квотный договор в 2008 году, а организация с другими названием и реквизитами.

Рыбопромышленники также предполагали, что даже в случае, если комиссия Росрыболовства, опираясь на ст. 32 базового для отрасли закона "О рыболовстве", не станет отказывать правопреемникам компаний, заключивших в 2008 году договоры, свое слово могут сказать надзорные органы, усмотрев нарушение утвержденных правительством РФ правил перезаключения договоров.

15 февраля этого года, отвечая на вопрос о ситуации корр. ИА PrimaMedia, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ФАР "работает по этой теме с правительством", и до 1 апреля этого года "будут либо разъяснения, либо это будет какое-то точечное изменение".

В начале марта на официальном сайте Росрыболовства были опубликованы разъяснения, касающиеся часто задаваемых участниками рынка вопросов по заявочной кампании 2018 года. В документе, в частности, отмечалось, что подача заявок юрлицами, прошедшими реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) согласно нормам ГК РФ, осуществляется с учетом упомянутой ст. 32 закона "О рыболовстве".

Между тем отметим, что постановление №260, сняв угрозу остаться без квотных договоров для компаний-правопреемников, оставило в силе ряд других оснований для отказа заявителям, в отношении которых отраслевое сообщество ранее выступало с критикой.

В частности, основанием для отказа в перезаключении договоров, срок действия которых истекает 31 декабря 2018 года, остается ситуация, когда общей допустимый улов (ОДУ) на тот или иной вид водного биоресурса в течение предшествующих 9 лет либо не устанавливался, либо не распределялся. Формулировка этого положения правил (в случае постановления №88 это подпункт "е" пункта 24) позволяет толковать его двойственно: либо ОДУ не устанавливался/не распределялся в течение всех 9 лет, либо ОДУ не устанавливался/не распределялся в течение одного или нескольких лет в период 2009-2017 годов.

Этот подпункт, как можно предположить, потенциально опасен для тех компаний, которые выиграли на аукционах право добывать биоресурсы, промышленный лов которых был, например, возобновлен в упомянутый период времени. Такая ситуация, напомним, была с промыслом нескольких видов крабов в подзоне Приморье, доли квот на которые в мае 2017 года были наконец-то разыграны на торгах с участием, в том числе, и крупных игроков Дальневосточного бассейна – НБАМР, ПБТВ, ТУРНИФ (подразделение "Русской рыбопромышленной компании").

Естественно, что риски "споткнуться о подпункт "е" имеют только те квотодержатели, срок действия договоров которых заканчивается в текущем году, поскольку вутвержденных постановлением №260 правилах перезаключения квотных договоров, срок действия которых истекает после 2018 года, таких — или подобных — оснований для отказа заявителям нет.

Напомним также, что в решении IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ (прошел в Москве 26 февраля этого года) правительству РФ даны рекомендации внести в соответствующие нормативные правовые акты изменения, исключающие

неоднозначные толкования, создающие предпосылки для отказа заявителям в перезаключении квотных договоров на новый период или уменьшения размера долей квот по причине отказа принимать к расчету отдельные договоры заявителя.

Также участники Съезда рекомендовали кабмину обеспечить принятие к перезаключению договоров о закреплении долей квот, полученных заявителем на основании универсального правопреемства или по результатам аукционов

— независимо от сроков осуществления рыболовства на основании таких договоров.