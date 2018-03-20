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Прокуратура проверит приют для бездомных во Владивостоке, где в пожаре погибли люди. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратура проверит приют для бездомных во Владивостоке, где в пожаре погибли люди

Проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения

20 марта, PrimaMedia. Прокуратура края проверяет информацию СМИ о пожаре в приюте для бездомных по ул. Розничная в районе Эгершельда во Владивостоке, где погибли четыре человека. По данному факту следственным органом уже возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль надзорного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру края.

Четыре человека погибли при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке

Одновременно в рамках представленных полномочий прокуратура проводит проверку законности организованной в сгоревшем доме деятельности по предоставлению услуг по размещению там граждан с круглосуточным пребыванием. Проверяющие выясняют, имел ли данный объект официальный статус объекта социального назначения, предназначенного для размещения там подобной категории граждан.

После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

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Четыре человека погибли при пожаре в приюте для бездомных во Владивостоке

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