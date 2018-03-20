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"Дальэнергосбыт" начал принимать показания электросчётчиков

Для удобства абонентов разработано несколько способов оповещения

20 марта, PrimaMedia. Филиал ПАО "ДЭК" — "Дальэнергосбыт" с сегодняшнего дня начал кампанию по приёму показаний приборов учёта электроэнергии. До 25 марта потребители "Дальэнергосбыта" могут самостоятельно зафиксировать данные своего счётчика и передать их энергетикам для корректного расчета электропотребления за март. Для удобства абонентов разработано несколько способов оповещения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Наиболее удобными и быстрыми способами информирования энергетиков об электропотреблении являются передача данных на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации), в "Личном кабинете", по SMS на номер 8-914-047-0000 в формате "Номер лицевого счёта – пробел – номер счётчика – пробел – текущие показания счётчика" и через приложение. При использовании данных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения об электропотреблении в любое время суток одновременно большому количеству потребителей. При этом важно указывать номер лицевого счёта и прибора учёта в соответствии с данными квитанции. Также жители многоквартирных домов могут передать полномочия по снятию показаний приборов учёта своему домкому.

Кроме того, своевременно напоминать о дате подачи показаний, в любое время контролировать свои лицевые счета, получать электронные дубликаты квитанций и платить без комиссии дает возможность мобильное приложение, доступное для скачивания всем владельцам смартфонов. Также показания можно передать, позвонив по единому бесплатному номеру 8-800-100-3-777.

В первую очередь возможностью передать показания своего электросчётчика стоит воспользоваться тем потребителям, у которых приборы учёта электроэнергии установлены в квартирах или закрытых тамбурах. В связи с трудным доступом, агенты по сбыту энергии "Дальэнергосбыта" не всегда могут попасть жилые помещения либо в подъезды и зафиксировать показания абонента. В этом случае в течение 6 месяцев расчёт платы производится, исходя из среднемесячного потребления, а затем – по нормативам потребления, установленным департаментом по тарифам Приморского края.

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