Приморский спортсмен награжден медалью «За Заслуги» на чемпионате ДФО по кикбоксингу

20 марта, PrimaMedia. Представитель команды Приморья Дмитрий Подольский был награждён медалью "За Заслуги" 1 степени 18 марта в Хабаровске, в рамках чемпионата ДФО по кикбоксингу. Медаль уссурийцу вручил председатель правления "Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону" Сергей Васильевич Чернухин, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.
Дмитрий Подольский — майор запаса, ветеран спецназа, мастер спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Награжден медалями первой и второй степени "Воинской доблести", кавалер "Ордена Мужества", ветеран боевых действий и локальных конфликтов на территории Российской Федерации и САР.
Как отметил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, такие спортсмены пример для подрастающего поколения.