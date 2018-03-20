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Чемпионат ДФО по кикбоксингу. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморья

Приморский спортсмен награжден медалью «За Заслуги» на чемпионате ДФО по кикбоксингу

Медаль Дмитрию Подольскому вручил глава правления «Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону» Сергей Васильевич Чернухин

20 марта, PrimaMedia. Представитель команды Приморья Дмитрий Подольский был награждён медалью "За Заслуги" 1 степени 18 марта в Хабаровске, в рамках чемпионата ДФО по кикбоксингу. Медаль уссурийцу вручил председатель правления "Союза ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону" Сергей Васильевич Чернухин, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Дмитрий Подольский — майор запаса, ветеран спецназа, мастер спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Награжден медалями первой и второй степени "Воинской доблести", кавалер "Ордена Мужества", ветеран боевых действий и локальных конфликтов на территории Российской Федерации и САР.

Как отметил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, такие спортсмены пример для подрастающего поколения.

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