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В новую квартиру из старого барака благодаря "Терминалу Астафьева". Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

«Терминал Астафьева» меняет ветхие бараки на новое жилье в Находке

Стивидорная компания продолжает реализацию программы улучшения жилищных условий находкинских семей

20 марта, PrimaMedia. Социальная программа расселения жильцов двух аварийных бараков в микрорайоне "Мыс Астафьева" в Находкинском городском округе, начатая в декабре 2017 году стивидорной компанией "Терминал Астафьева", продолжает свое действие. Договоры о приобретении квартир за счет компании подписали еще три семьи, проживающие в старом ветхом доме барачного типа по адресу: улица Астафьева, 3. Тем самым начался процесс сбора и подготовки необходимых документов, поиска квартир на вторичном рынке, которые приобретет для переселенцев стивидорная компания, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, всего в микрорайоне более 30 семей, которые живут в аварийных бараках, которые в свое время, согласно проведенной экспертизе, были признаны аварийными. При этом выяснилось, что ждать своей очереди на расселение жильцам придется не менее 5 лет. Именно поэтому "Терминал Астафьева" взял на себя решение этой социальной проблемы.

На первом этапе, который уже завершен, ключи от новых квартир получили три семьи. Второй этап начался сейчас, в его рамках запланировано расселение одного барака до конца 2018 года. На третьем этапе до 2020 года планируется закончить с расселением второго барака. Всего ОАО "Терминал Астафьева" выделил по 45 млн рублей в 2018 и 2019 годах для того, чтобы провести полное расселение граждан из ветхого и аварийного жилья по адресам: улица Астафьева, 3 и улица Астафьева, 5.

На встрече в офисе "Терминала Астафьева"

На встрече в офисе "Терминала Астафьева". Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

На очередную встречу в офис "Терминала Астафьева" пригласили три семьи. От имени компании на церемонии присутствовал исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" Александр Ганин, от имени семей договоры подписали Алла Петренчук, Татьяна Дубий и Максим Яценко, Антон Раханский.

Будущие новоселы изучают договоры с "Терминалом Астафьева"

Будущие новоселы изучают договоры с "Терминалом Астафьева". Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

На встрече также присутствовали депутаты Думы Находкинского городского округа Алексей Макаров, Рита Подкорытова и Андрей Кузнецов.

Депутаты Думы НГО Рита Подкорытова и Андрей Кузнецов

Депутаты Думы НГО Рита Подкорытова и Андрей Кузнецов. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Исполнительный директор компании Александр Ганин рассказал о планах "Терминала Астафьева" по модернизации производства с целью эффективного пылеподавления. Состоялась презентация новых уникальных установок пылеподавления для автономного орошения складской территории порта, произведенных в Италии.

В ходе откровенного разговора с участием депутатов и жителей микрорайона представители компании договорились с представителями депутатского корпуса Находки о том, что общественность и народные избранники будут контролировать ход выполнения программы модернизации и окажут предприятию поддержку в решении ряда административных вопросов.

Александр Ганин рассказывает о модернизации терминала

Александр Ганин рассказывает о модернизации терминала. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

"Видно, что потрачены значительные средства на приобретение нового оборудования, но важно, чтобы эти меры были действительно эффективны и в корне смогли изменить ситуацию в микрорайоне к лучшему. Сегодня мы договорились с руководством "Терминала Астафьева", что нам будут предоставлены более подробные планы и проекты по переходу на закрытый вид перевалки, и мы со своей стороны будем контролировать выполнение этой программы", — прокомментировала депутат Рита Подкорытова.

Как напомнил депутат Думы Находкинского городского округа Алексей Макаров, тесные контакты народных избранников с "Терминалом Астафьева" уже сейчас приносят хорошие плоды. Одним из них является последовательное выполнение программы переселения из ветхих бараков в новые квартиры.

В одной из них, расположенной в пятиэтажном доме в микрорайоне "Мыс Астафьева", удалось побывать корреспондентам ИА PrimaMedia.

Квартиру нам показывала Валентина Леонидовна Карпачёва, которая и заключала договор от имени семьи с руководством ОАО "Терминал Астафьева" (кроме нее, в квартире живет ее муж Владимир Анатольевич Карпачёв, дочь Евгения Владимировна и внук Марк).

— На прежнем месте прожила 46 лет, муж – 52 года. Когда вселились, я была совсем маленькой, с мамой заехала. Там с будущим мужем и познакомились, там и поженились, там воспитывали двоих детей, там внук и появился, — рассказывает женщина.

Счастливая Валентина Леонидовна Карпачёва

Счастливая Валентина Леонидовна Карпачёва. Фото: Беляева Жанна, ИА PrimaMedia

Условия для жизни в приспособленном бараке были более чем спартанские: подвала не было, дом стоял на бетонной подушке, полы в подъезде выпирали, на стенах процветал грибок, а вот людям было сыро и холодно.

— У нас были три комнаты – две смежные и одна отдельная. Кухни и туалета не было (так называемые услуги – во дворе). А здесь — и туалет, и ванная, и просторная кухня и лоджии. До сих пор не могу поверить. Полвека прожить в бараке — и вдруг такое! Умом понимаю, что эта квартира наша, но ощутить до конца еще не могу, — не может сдержать эмоций Валентина Леонидовна.

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По ее словам, события развивались стремительно. 26 декабря, накануне новогодних праздников, был заключен договор с "Терминалом Астафьева" — и уже в марте 2018 года семья справила новоселье.

Решение остаться в "непопулярном" микрорайоне Валентина Леонидовна объяснила не только приверженностью к местам, любимым с детства.

— Уверена, мыс Астафьева вернет себе былую славу экологически чистого района. Думаю, надежда есть. Видно, что стивидоры стараются, делают все, чтобы это произошло. И с нами постоянно общаются, прислушиваются к нашему мнению, — сказала собеседница агентства.

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