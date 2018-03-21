Новые тарифы «ВСЁмоё!» с возможностью менять минуты и смс на гигабайты и наоборот

Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов

21 марта, PrimaMedia. "Билайн" представляет новые тарифы "ВСЁмоё!", в которых можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы. Тарифы подойдут как клиентам, которые выбирают голосовую связь, так и тем, кому в первую очередь нужен мобильный интернет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Каждый абонент может сформировать для себя оптимальное соотношение пакетов минут, мобильного интернета и смс в рамках выбранного тарифа.*

"Новые тарифы стали частью стратегии "Билайн", направленной на предвидение и удовлетворение потребностей клиентов. Мы создаем экосистему с возможностью формировать и управлять тарифами, с доступными офисами продаж и обслуживания, расширяющимся набором сервисов и услуг. В наших магазинах есть полный выбор брендов, а также уникальные предложения для абонентов, в том числе в рамках партнерства с ведущими производителями устройств", — говорит исполнительный вице-президент по развитию массового рынка ПАО "ВымпелКом" Марек Слачик.

Тарифы "ВСЁмоё!" предоставляют абонентам следующие возможности:

Бесплатно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот. Количество изменений не ограничено и не увеличивает абонентскую плату.

Звонки внутри тарифов на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.

С помощью услуги #можноВСЁ, которая включена в ряд новых тарифов, можно общаться в популярных социальных сетях, не расходуя пакет мобильного интернета.

Можно делиться пакетами тарифов с другими номерами.

Абонентская оплата списывается посуточно.

В линейку "ВСЁмоё!" входят шесть тарифов: от бюджетной "Всёшечки" до самого большого "Совсем ВСЁмоё". Решать сколько минут, гигабайт и смс требуется и менять их соотношение смогут абоненты на тарифах "ВСЁмоё 1", "ВСЁмоё 2", "ВСЁмоё 3" и "ВСЁмоё 4", оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Например, у абонентов тарифов "ВСЁмоё 1", "ВСЁмоё 2" есть возможность заменить полные пакеты минут и смс на мобильный интернет – это рекомендованные варианты для планшетов и модемов или роутеров.

Внести изменения в базовый вариант пакета можно будет в личном кабинете или в мобильном приложении "Мой Билайн".



Новые тарифы "ВСЁмоё!" с возможностью менять минуты и смс на гигабайты и наоборот. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

Новые параметры сохраняются, и ежемесячные начисления трафика будут происходить согласно последним настройкам. Если выбранное соотношение пакета минут, смс и мобильного интернета не подойдет абоненту, или его предпочтения поменяются, он может снова внести изменения или вернуться к базовому варианту. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено.

По сравнению с предыдущими тарифами, во "ВСЁмоё!" увеличены объемы пакетов мобильного интернета. Еще одним дополнительным бонусом будет возможность общаться с другими абонентами "ВСЁмоё!", не расходуя пакет минут.

В новых тарифах сохраняется популярная услуга #можноВСЁ, предоставляющую безлимитный доступ к социальным сетям и прослушиванию музыки онлайн. А бесплатная опция "Добро пожаловать", которая включена в тарифные планы, дает возможность звонить в страны СНГ и ближнего зарубежья по комфортным ценам.

Переход на новые тарифы "ВСЁмоё!" бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Более подробная информация о параметрах тарифных планов доступна на сайте www.beeline.ru с 20 марта 2018 года.

*Предложение действует на тарифах линейки "ВСЁмоё!" с предоплатной системой расчетов и абонентской платой от 10 до 50 рублей/сутки в зависимости от тарифа и филиала подключения.