Эксперт: Рост электората Путина во Владивостоке объясним его вниманием к территории

Ольга Кишаковская. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

За пять лет в полку местных сторонников действующего президента прибыло около 38 тысяч избирателей

20 марта, PrimaMedia. Неожиданно высокий процент голосов за Владимира Путина среди жителей приморской столицы, которая долгие годы входила в число "протестных" территорий, показывает реальный рост уровня доверия населения к власти, считают эксперты.

По уточненным данным во Владивостоке явка составила 57,37%. Это незначительно отличается в относительных величинах от данных 2012 года, когда этот показатель был равен 58,89%, сообщает ИА PrimaMedia.

При этом во Владивостоке выросла поддержка Владимира Путина: с 47,01% в 2012 году до 63,69% в 2018 году. В абсолютных числах это почти 38 тысяч голосов больше.

"Видимо, все-таки чувствует наш горожанин внимание президента к территории. Некоторые говорят: не ценят владивостокцы мосты, дороги, университет… Но, оказывается, что-то все же зацепило, — прокомментировала итоги выборов политический обозреватель, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Ольга Кишаковская. — Впереди Восточный экономический форум, который традиционно проходит с участием президента. Думаю, в том, что Владимир Путин будет переизбран, ни у кого не было сомнений. Но для восточных партнеров важен сам факт и уровень доверия со стороны населения господину президенту. Есть договоренности, достигнутые между руководством России и Японии на предыдущем ВЭФ, есть взаимоотношения с другими странами АТР. И теперь есть уверенность, что эти договоренности будут выполнены, и можно готовиться к новой серии переговоров. В том числе по развитию города Владивостока".

18 марта 2018 года за Владимира Путина во Владивостоке проголосовало 171 357 избирателей.

С середины 2000-х годов в Приморском крае реализуется ряд федеральных программ, направленных на опережающее социально-экономическое развитие территорий. К Саммиту АТЭС во Владивостоке 2012 года построены десятки километров дорог, три мостовых перехода, в том числе уникальных вантовых, а также новый кампус федерального университета, построены новые спортивные и культурные объекты. С 2016 года в Приморье действуют льготные режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, благодаря которым открыто более 7 тысяч рабочих мест.