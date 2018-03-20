До матча осталось

Ольга Кишаковская. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Эксперт: Рост электората Путина во Владивостоке объясним его вниманием к территории

За пять лет в полку местных сторонников действующего президента прибыло около 38 тысяч избирателей

20 марта, PrimaMedia. Неожиданно высокий процент голосов за Владимира Путина среди жителей приморской столицы, которая долгие годы входила в число "протестных" территорий, показывает реальный рост уровня доверия населения к власти, считают эксперты.
По уточненным данным во Владивостоке явка составила 57,37%. Это незначительно отличается в относительных величинах от данных 2012 года, когда этот показатель был равен 58,89%, сообщает ИА PrimaMedia.

При этом во Владивостоке выросла поддержка Владимира Путина: с 47,01% в 2012 году до 63,69% в 2018 году. В абсолютных числах это почти 38 тысяч голосов больше.

"Видимо, все-таки чувствует наш горожанин внимание президента к территории. Некоторые говорят: не ценят владивостокцы мосты, дороги, университет… Но, оказывается, что-то все же зацепило, — прокомментировала итоги выборов политический обозреватель, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Ольга Кишаковская. — Впереди Восточный экономический форум, который традиционно проходит с участием президента. Думаю, в том, что Владимир Путин будет переизбран, ни у кого не было сомнений. Но для восточных партнеров важен сам факт и уровень доверия со стороны населения господину президенту. Есть договоренности, достигнутые между руководством России и Японии на предыдущем ВЭФ, есть взаимоотношения с другими странами АТР. И теперь есть уверенность, что эти договоренности будут выполнены, и можно готовиться к новой серии переговоров. В том числе по развитию города Владивостока".

18 марта 2018 года за Владимира Путина во Владивостоке проголосовало 171 357 избирателей.

С середины 2000-х годов в Приморском крае реализуется ряд федеральных программ, направленных на опережающее социально-экономическое развитие территорий. К Саммиту АТЭС во Владивостоке 2012 года построены десятки километров дорог, три мостовых перехода, в том числе уникальных вантовых, а также новый кампус федерального университета, построены новые спортивные и культурные объекты. С 2016 года в Приморье действуют льготные режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, благодаря которым открыто более 7 тысяч рабочих мест.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Собчак и Путин оказались лучшими в Интернете

12 марта, 23:55

«Муниципалитетам Приморья нужны самостоятельность и понятные правила»

01 марта, 18:20

Предвыборная атака: инициатива КПРФ отправить спикера ЗС ПК в отставку провалилась

28 февраля, 12:05

Две стороны одной медали: Путин и Собчак во Владивостоке делят рекламную конструкцию

21 февраля, 13:30

Картина дня

Чисто и технологично: в Приморье подвели итоги выборов президента РФ

11:25

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

15:40

"Черный лед" и "припарковыши": ТОП-10 вопросов о снегоуборке во Владивостоке

13:00

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

14:30

Прокуратура проверит приют для бездомных во Владивостоке, где в пожаре погибли люди

13:20

«Раздувают бюрократию, штампуют отказы»: бизнес Приморья жалуется Константину Богданенко
«Терминал Астафьева» меняет ветхие бараки на новое жилье в Находке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia