Сетевая торговля оказывает положительное влияние на развитие Дальнего Востока

Супермаркет. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Исследования провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

21 марта, PrimaMedia. Развитие торговли может стать ключевым параметром оценки эффективности губернатора. Согласно материалам "Российской газеты", в соответствии с новыми критериями, при оценке будут учитываться: коэффициент доступности жилья, качество и доступность услуг ЖКХ, динамика валового регионального продукта, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы.Исследование РАНХиГС доказывает, что три последних показателя существенно зависят от присутствия в регионах торговых сетей. Так, например, в дальневосточном регионе значительный позитивный эффект наблюдается по ключевым социальным показателям.

Результаты исследования открывают интересную закономерность: чем выше уровень развития региона, тем сильнее позитивный мультипликативный эффект от присутствия в нем торговых сетей. В наиболее экономически развитых регионах позитивный эффект от присутствия торговых сетей ощущается по всем ключевым социально-экономическим показателям: это и рост ВРП, и снижение темпов инфляции, и сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, и сокращение безработицы. В Сибирском и Дальневосточном округах в свою очередь также выявлено серьезное влияние на отдельные целевые показатели.

При этом в регионах Северо-Кавказского, Южного и Северо-Западного округов корреляция менее заметна; скорее всего, это связано с тем, что пока они уступают другим федеральным округам в экономическом развитии. Однако, что также можно заключить из исследования, если местным властям удастся придать экономике региона некоторую динамику, то сетевая торговля может оказать этому процессу ощутимую поддержку. Причем по мере увеличения глубины проникновения вклад торговых сетей в улучшение региональных экономических показателей будет только нарастать.

Специалисты РАНХиГС приходят к выводу, что торговые сети являются одним из ключевых институтов, определяющих уровень развития регионов с точки зрения улучшения ими базовых макроэкономических показателей и ключевых индикаторов социально-экономического развития.

По их мнению, торговые сети в регионах выполняют функцию триггера (двоякое действие) экономического роста: выруливая на тренд опережающего социально-экономического развития, регион "притягивает" современные формы ретейла, которыми являются торговые сети, что, в свою очередь, оказывает обратное стимулирующее воздействие на уровень развития региона.

"Если мы говорим о развитии региона, то тут, безусловно, сетевая торговля способна оказать позитивное воздействие. Крупный ретейл с приходом в регион оживляет его экономику, ведь он, в том числе, и стимулирует развитие смежных отраслей. Таким образом, и это подтверждается результатами исследования, по мере увеличения глубины проникновения сетевой торговли, будет увеличиваться и ее позитивный вклад в развитие региона", — прокомментировал результаты исследования политолог, сооснователь "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергей Гребенюк.