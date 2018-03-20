Проверок меньше, штрафы – выше: как предприниматели Приморья пережили 2017 год

Марина Шемилина. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Также на высоком уровне остается и уголовное преследование коммерсантов в регионе

20 марта, PrimaMedia. Количество проверок бизнеса в Приморье сократилось на четверть, при этом почти в половину увеличилась "штрафная нагрузка". Больше всего предпринимателей региона "напрягают" налоговая, пожарные и Роспотребнадзор. С годовым докладом о состоянии деловой среды в Приморье на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности выступила бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, сообщает ИА PrimaMedia.

Основной деятельностью уполномоченного по правам предпринимателей Приморья стала работа с обращениями. В адрес омбудсмена за 2017 год их поступило 390. Большая часть – от предпринимателей, занятых в торговле и сфере услуг.

Как сообщила Марина Шемилина, 24% обращений посвящены проблемам в сфере земельных и арендных отношений, в 20,5% обращений предприниматели жаловались на действия или бездействие должностных лиц, представителей контрольно-надзорных органов и сотрудников правопорядка. Также ряд обращений были посвящены лицензированию, таможенным отношениям и уголовному преследованию. 11% обращений содержали в себе рекомендации по внесению изменений в действующее законодательство.

"В рамках формирования нового Генплана Владивостока в адрес уполномоченного поступило более 20 обращений. По итогам работы права большинства заявителей были восстановлены. Кроме этого в пользу предпринимателей был решен ряд иных обращений, в том числе и резидентов свободного порта Владивосток. Все заявители смогут реализовать или закончить уже начатую реализацию проектов", — сообщила Марина Шемилина.

Она отметила, что наибольшие трудности вызвала работа по ситуациям, в которых формально права предпринимателей не нарушены, но они не могут осуществлять свою деятельность. Например, в случае допущенных ранее органами власти ошибок или при изменении законодательства.

"Это целая плеяда обращений – когда в конце 90-х – начале 2000-х органы власти бегали за предпринимателями и говорили: "Ну возьми этот объект, потому что разрушается, возьми хоть что-то сделай". Предприниматель брал и вкладывал большие деньги. Сейчас все становятся грамотными и начинают разбираться. И оказывается, что где-то не так участок проходил, не так документы сделали. И как поступать? Я пока не знаю. Но работу продолжаем", — прокомментировала Марина Шемилина.

Она отметила, что благодаря помощи аппарата бизнес-омбудсмена ряд проблемных ситуаций разрешился в пользу предпринимателей. Это сохранило для экономики края 9 млрд рублей и 239 рабочих мест, а бюджет региона не потерял 10 млн рублей налоговых поступлений.

Что касается административного прессинга на предпринимателей, то Шемилина сообщила, что за год в крае проведено 954 плановых проверки в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Больше всего проверок провели органы МЧС, Роспотребнадзора, жилищной инспекции, департаменты природных ресурсов и лесного хозяйства. Самым "проверяющим" среди муниципалитетов оказался Артемовский городской округ.

"Влияние контрольно-надзорной деятельности на состояние бизнес-климата в 2017 году приобрело иное звучание. По итогам анкетирования среди проблем, мешающих развитию предпринимательской деятельности, достаточно редко указывались "проверки" сами по себе, но часто предприниматели указывают на необоснованно высокие размеры штрафных санкций, чрезмерные, обязательные для исполнения, нормативные требования. При уменьшении общего числа проверок наблюдается тенденция увеличения штрафной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности", — разъяснила этот вопрос бизнес-омбудсмен.

В своем докладе она отметила, что общее количество проверок, проводимых органами исполнительной власти, в 2017 году снизилось на 27%, а сумма назначенных административных штрафов в отношении бизнеса увеличилась на 43%.

Также на высоком уровне остается уголовное преследование предпринимателей. В 2017 году должностными лицами правоохранительных органов края принято 353 решения о возбуждении уголовных дел о преступлениях, совершенных представителями бизнеса. В том числе по статье "фальсификация единого государственного реестра юридических лиц" 89 дел, "мошенничество" — 60, "незаконные организация и проведение азартных игр" — 38, "невыплата заработной платы" — 33, "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества" — 30 дел. К уголовной ответственности за совершение преступлений привлечено 301 лицо.

Марина Шемилина отметила, что большую часть работы подведомственного ей аппарата занимают опросы и анкетирование представителей предпринимательского сообщества.

Она привела результаты рейтингового ранжирования муниципальных образований Приморья по состоянию деловой среды. Предпринимательский климат оценили по пяти направлениям.

Так, по уровню открытости власти лидируют Уссурийск, Арсеньев, Находка и Шкотовский район, в аутсайдерах – Лесозаводск и Ханкайский район.

По уровню развития экономики (количество предпринимателей на 10 тысяч населения, объем налоговых и неналоговых доходов, инвестиции и т.д.) в Приморском крае с большим отрывом лидирует Владивосток. Хуже всего по этим показателям ситуация обстоит в ЗАТО Фокино и Хорольском районе.

Качество регуляторной среды (сроки выдачи разрешений на строительство, оформления земли, предоставление мест под торговые объекты и т.д.) предприниматели Приморья выше всего оценили в Уссурийске, Арсеньеве и Большом Камне, хуже всего – в ЗАТО Фокино и Красноармейском районе.

По показателю "административное давление на бизнес", согласно рейтингу, лучше всего дела обстоят в Партизанске и Красноармейском районе, хуже всего – во Владивостоке и Михайловском районе.

В целом же по итогу суммирования всех показателей первое место в рейтинге благополучия деловой среды занял Уссурийск, второе – Владивосток, третье – Арсеньев.

Также более 20% опрошенных бизнесменов поставили неудовлетворительные оценки деятельности Корпорации развития Приморского края, Корпорации развития Дальнего Востока, Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Также по мнению анкетируемых наиболее обременительное для бизнеса регулирование – у налоговой инспекции, пожарных и блюстителей санитарных норм. Они же названы наиболее проверяющими органами.

57% опрошенных не увидели улучшений в условиях ведения бизнеса за последние три года. 40% респондентов не советовали бы начинать бизнес в их муниципальном образовании.

Доклад Марины Шемилиной вместе с предложениями по улучшению делового климата в Приморье был принят депутатами к сведению.