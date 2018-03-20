До матча осталось

Лето в городе. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Профсоюзные активисты предложили возродить шефство над школами Владивостока

Соответствующее обращение они направили мэру Виталию Веркеенко

20 марта, PrimaMedia. Возродить традиции шефства предприятий Владивостока над школами города предлагают профсоюзы. Координационный совет организаций профсоюзов (КСОП) направил главе города Виталию Веркеенко соответствующее обращение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

В качестве обоснования своей идеи профсоюзные активисты приводят сравнение востребованности летних загородных и городских пришкольных лагерей. В то время как стоимость путевки в детские загородные оздоровительные центры в новом сезоне доросла до 60 тысяч рублей, размер компенсации родителям за приобретение путевок из краевого бюджета не меняется восьмой год и составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Вместо покупки дорогих путёвок родители стремятся отправлять детей в пришкольные лагеря, они остаются доступной формой летнего отдыха детей.

В 2018 году 93 школы Владивостока готовы принять во время каникул более 10 тысяч учеников. Речь идет о коротких сменах в первой половине дня, с двухразовым питанием. На организацию более востребованных работающими родителями смен полного дня — с 8 до 18 часов и трехразовым питанием — у школ города нет денег, говорится в обращении профсоюзных активистов к Веркеенко. Далее они перечисляют, на что нужны деньги: обновление материально-технической базы, организацию спальных мест для дневного сна младших школьников, покупку спортивно-досугового инвентаря, оплату труда педагогов сверх нормы и привлечение дополнительных кадров.

Единственный возможный выход, по мнению профсоюзов Владивостока, помощь школам сильных, социально ответственных предприятий города. Идея проекта "Шефская помощь школам Владивостока" возникла на февральском заседании Владивостокской городской трехсторонней комиссии, где обсуждалась готовность города к организации детского отдыха летом 2018 года. Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Владивостока, координатор городской трехсторонней комиссии Людмила Карамова уверена в том, что сотрудничество бизнеса и школ будет выгодно обеим сторонам.

— Предприятия смогут заниматься профориентацией школьников и готовить себе будущую смену, а образовательные учреждения Владивостока — помогать "шефам" всеми имеющимися у них творческими и организационными ресурсами. Например, предоставлять предприятиям спортивные залы и стадионы для проведения культурно-массовых мероприятий, организовывать концерты и т.д., — считает Карамова.

Профсоюзы надеются, что глава Владивостока поддержит инициативу по возрождению шефства и обратится за помощью к руководителям организаций. Одновременно профактивисты борются за увеличение размера родительской компенсации за путевки, отстаивают пункты о материальной помощи на оздоровление детей в коллективных договорах своих предприятий.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Как уберечь детей от интернет-угроз, узнали приморские педагоги

13:00

Школьные референдумы в Приморье: перенести каникулы, ввести форму и отобрать телефоны

05 марта, 14:05

Картина дня

В Находке закончилось предвыборное перемирие между политическими группами

13:55

Чисто и технологично: в Приморье подвели итоги выборов президента РФ

18:40

Проверок меньше, штрафы – выше: как предприниматели Приморья пережили 2017 год

11:25

Села батарейка: как в Приморье выживает крупнейшая в стране "популяция" электрокаров

15:40

"Черный лед" и "припарковыши": ТОП-10 вопросов о снегоуборке во Владивостоке

14:30

Прокуратура проверит приют для бездомных во Владивостоке, где в пожаре погибли люди
«Терминал Астафьева» меняет ветхие бараки на новое жилье в Находке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia