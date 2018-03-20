Профсоюзные активисты предложили возродить шефство над школами Владивостока

Лето в городе. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Соответствующее обращение они направили мэру Виталию Веркеенко

20 марта, PrimaMedia. Возродить традиции шефства предприятий Владивостока над школами города предлагают профсоюзы. Координационный совет организаций профсоюзов (КСОП) направил главе города Виталию Веркеенко соответствующее обращение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

В качестве обоснования своей идеи профсоюзные активисты приводят сравнение востребованности летних загородных и городских пришкольных лагерей. В то время как стоимость путевки в детские загородные оздоровительные центры в новом сезоне доросла до 60 тысяч рублей, размер компенсации родителям за приобретение путевок из краевого бюджета не меняется восьмой год и составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Вместо покупки дорогих путёвок родители стремятся отправлять детей в пришкольные лагеря, они остаются доступной формой летнего отдыха детей.

В 2018 году 93 школы Владивостока готовы принять во время каникул более 10 тысяч учеников. Речь идет о коротких сменах в первой половине дня, с двухразовым питанием. На организацию более востребованных работающими родителями смен полного дня — с 8 до 18 часов и трехразовым питанием — у школ города нет денег, говорится в обращении профсоюзных активистов к Веркеенко. Далее они перечисляют, на что нужны деньги: обновление материально-технической базы, организацию спальных мест для дневного сна младших школьников, покупку спортивно-досугового инвентаря, оплату труда педагогов сверх нормы и привлечение дополнительных кадров.

Единственный возможный выход, по мнению профсоюзов Владивостока, помощь школам сильных, социально ответственных предприятий города. Идея проекта "Шефская помощь школам Владивостока" возникла на февральском заседании Владивостокской городской трехсторонней комиссии, где обсуждалась готовность города к организации детского отдыха летом 2018 года. Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Владивостока, координатор городской трехсторонней комиссии Людмила Карамова уверена в том, что сотрудничество бизнеса и школ будет выгодно обеим сторонам.

— Предприятия смогут заниматься профориентацией школьников и готовить себе будущую смену, а образовательные учреждения Владивостока — помогать "шефам" всеми имеющимися у них творческими и организационными ресурсами. Например, предоставлять предприятиям спортивные залы и стадионы для проведения культурно-массовых мероприятий, организовывать концерты и т.д., — считает Карамова.

Профсоюзы надеются, что глава Владивостока поддержит инициативу по возрождению шефства и обратится за помощью к руководителям организаций. Одновременно профактивисты борются за увеличение размера родительской компенсации за путевки, отстаивают пункты о материальной помощи на оздоровление детей в коллективных договорах своих предприятий.