Экологическая обстановка в Приморье стала предметом слушаний в Госдуме

Мусоросжигательный завод. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Парламентарии прорабатывают законопроект, который сделает перевалку угля более экологичной и безопасной

20 марта, PrimaMedia. В Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания комитета по экологии и охране окружающей среды на тему "Совершенствование государственной политики охраны атмосферного воздуха". В них приняли участие депутаты Госдумы от Приморья — Сергей Сопчук, Виктория Николаева и Виктор Пинский. О ходе слушаний на своей странице в ФБ написал депутат Сопчук, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам депутата, на парламентском заседании неоднократно звучала приморская проблематика.

"Активно звучит проблема перевалки угля. Находка, Владивосток, Славянка. Тема очень актуальная для Приморского края. Основной посыл – надо сделать перевалку угля более экологичной и безопасной. Основная цель – законопроект, который отрегулировал бы и этот вопрос", — написал парламентарий.

С одним из докладов по угольной теме выступил депутат от Приморского края Виктор Пинский. Его предложения внесли в резолюцию слушаний.

Еще одна проблема — мусоросжигательный завод №1 во Владивостоке, пишет Сергей Сопчук. Жители района Снеговая падь обеспокоены экологической обстановкой, которая создается возле завода. Визиты общественности и представителей контролирующих органов на завод №1 участились после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина, на которой внештатный корреспондент ИА PrimaMedia Сергей Мильвит от имени редакции сообщил президенту о проблеме загрязнения воздуха Владивостока выбросами мусоросжигательного завода. Сразу после этого на предприятии прошли проверки природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и общественников. Грубых нарушений нормативов выброса в атмосферу продуктов горения проверки не обнаружили. Тем не менее активисты не доверяют результатам официальных проверок и уже обсуждают возможность заказа независимой экспертизы, предлагая собрать на нее 130 тысяч рублей методом краудфандинга.