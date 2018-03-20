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Портовики голосуют. Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный порт"

Работники АО «Восточный Порт» приняли активное участие в президентских выборах

Портовикам для удобного доступа к избирательным участкам предоставили служебные автобусы

20 марта, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", сообщает, о том, что 18 марта 2018 года проголосовало более 300 портовиков, чья рабочая смена пришлась на день выборов Президента Российской Федерации.

Работники производственно-перегрузочных комплексов, ведомственной службы пожарной охраны и экипажи портового флота "Восточного Порта" заранее подали заявления о намерении проголосовать на ближайших к порту избирательных участках Врангеля. В их числе — постоянно действующий участок №1914 в учебно-курсовом комбинате АО "Восточный Порт".

Для доставки на избирательные участки "Восточный Порт" изменил расписание движения служебных автобусов, не нарушая производственные процессы.

Отдав свой голос за кандидата, бригадир смены докеров-механизаторов "Восточного Порта" Эркин Юнусов, отметил, что прийти на выборы — его долг перед Родиной, детьми, внуками и будущими потомками.

Специалист по кадрам универсального производственно-перегрузочного комплекса "Восточного Порта" Андрей Колтунов также подчеркнул, что голосование — это выбор будущего его детей и внуков.

В день выборов для портовиков был организован фотоконкурс. После голосования работники "Восточного Порта" делали снимки на фоне избирательных участков и публиковали на своих страницах в социальных сетях.

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Справка: АО "Восточный Порт" (пос. Врангель, Приморский край) – крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2017 году составил 23,2 млн тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

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