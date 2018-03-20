В Находке закончилось предвыборное перемирие между политическими группами

Евгений Воронин и Андрей Горелов. Фото: Пресс-служба администрации Находки

Депутаты гордумы требуют отставки главы города Андрея Горелова

20 марта, PrimaMedia. Мораторий на политические конфликты, который по обоюдному согласию был введен в третьем по численности городе Приморья, прекратил свое действие. После выборов президента РФ в Находке вернулись к вопросу об отставке главы городского округа Андрея Горелова. Такое обращение поступило в Думу Находки от группы депутатов из 23 человек. Сегодня, 20 марта, спикер Думы Евгений Воронин направил уведомление главе, сообщает ИА PrimaMedia.

В письме за подписью председателя Думы Находки говорится о том, что в адрес представительного органа поступило обращение депутатов с инициативой об удалении главы в отставку. Это уже не первая попытка со стороны депутатского корпуса, конфликт между нынешним главой Андреем Гореловым и Думой затяжной. Еще в октябре 2016 года спикер Думы Находки выступил с инициативой прописать в уставе города требование к главе об обязательном наличии доступа к государственной тайне. По мнению краевого парламентария Руслана Маноконова, "за все действия, связанные с мобилизацией, чрезвычайными ситуациями должен отвечать глава". А для этого ему нужен допуск к государственной тайне.

Но дело в том, что у г-на Горелова доступа к гостайне по соответствующей форме нет. Более того, маловероятно, что Андрей Горелов его сможет получить. Допуска к секретным данным он был лишен в связи с нарушением закона о гостайне еще на прежней службе, когда работал в транспортной прокуратуре Находки. Об этом депутаты были письменно оповещены УФСБ по Приморскому краю еще в феврале 2016 года перед тем, как они же назначили его на эту должность.

Позицию о необходимости наличия доступа к гостайне ранее поддерживало и внутриполитическое ведомство администрации края. Так, на одном из заседаний местной думы директор департамента по внутренней политике Павел Ясевич отмечал, что поправки важные, сославшись на пример тайфуна "Лайонрок" и то, что "Находка, как приграничная территория, — зона повышенного риска". Его предшественник, бывший директор департамента внутренней политики Александр Плотников добавлял в свое время к этому перечню еще и такой вызов, как угроза атомной войны.

В конце января 2017 года Дума приняла соответствующие поправки к уставу, они были зарегистрированы в Минюсте РФ. Но глава города наложил на них вето. В дело включилась местная прокуратура, требовавшая от главы поправки опубликовать. В итоге дошло до решения о дисквалицикации Горелова по решению суда. По итогам судебных тяжб глава города оспорил как решение о дисквалификации, так и сами поправки в устав. Дело дошло до Верховного суда. И как раз определение Верховного суда, вынесенное в феврале 2018 года, легло в основу нынешней инициативы об отставке Андрея Горелова.

"Верховный суд вынес определение, что обязывать главу иметь допуск – это не местные полномочия. Но в определении указано, что человек, не получивший допуск к гостайне определенной формы, не имеет права занимать должность главы. Получается, что сегодняшний глава свой пост все это время занимал незаконно. Сейчас мы настаиваем на том, чтобы все было по закону", — поделился в беседе с ИА PrimaMedia один из депутатов.

По словам собеседника агентства, этот вопрос решили не поднимать сразу же после получения определения суда, чтобы не будоражить общественность в период президентской кампании. Теперь президент избран, стало быть, мораторий на внутриполитические разборки в Находке снят.

Под обращением об удалении Андрея Горелова в отставку подписалось 23 депутата. Коммунистам, представителям ЛДПР и "Российской партии пенсионеров России за справедливость" подписываться не предлагали, т.к. некоторые из них входят в блок депутатов, которые, по оценке местных наблюдателей, прошли в Думу города не без поддержки Горелова.

Председатель Думы Находки Евгений Воронин уведомил о том, что проект Думы города Находки об удалении главы в отставку будет рассмотрен на заседании 19 апреля, и предложили ему дать пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. По информации агентства, первой реакцией со стороны главы на письмо стали попытки административно "урезонить" депутатов-подписантов.