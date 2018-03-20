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Кинолог с собакой. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Приморский ОМОН предлагает работу кинологам, водолазам и высотникам

Вакансии полицейской службы предусматривают длинный отпуск и соцпакет

20 марта, PrimaMedia. ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю объявил об открытых вакансиях по целому ряду военных специальностей. Набор полицейских ведут во Владивостоке на улице Днепровской, 19 а, сообщает ИА PrimaMedia.

В перечне вакансий значатся полицейский(боец), полицейский (боец-снайпер), полицейский (кинолог), полицейский (боец-снайпер), полицейский (боец-высотник), полицейский (взрывотехник-водолаз) и полицейский (водитель). Обязательными требованиями являются отличное здоровье, наличие документа воинского учета и полное среднее образование. Будущим бойцам ОМОНа предлагают денежное довольствие от 40 тысяч рублей, полный соцпакет и отпуск 45 дней. Работодатели ждут звонков от кандидатов по телефону 8 (423)237-86-45.

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