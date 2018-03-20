Родители школьников во Владивостоке проголосовали против переноса начала учебного года

Школьная линейка. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Большинство не одобрило и идею электронных учебников

20 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке подвели итоги школьного референдума, который прошел 18 марта. В краевом центре в нем приняли участие 40 949 человек. Большинство из них проголосовали против электронных учебников и переноса начала школьных занятий на 15 сентября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Школьные референдумы проходили 18 марта в 12 муниципалитетах края, причем, вопросы были разными в разных районах. Родителям владивостокских школьников предлагалось ответить на два вопроса: поддерживают ли они инициативу перенести начало учебного года в школах города на 15 сентября и стоит ли заменить бумажные учебники электронными. В обоих случаях владивостокцы в большинстве своем проголосовали отрицательно. На вопрос о переносе начала учебного года на 15 сентября "за" ответили 44,6 % опрошенных. За замену бумажных учебников электронными проголосовали лишь 19,8 % граждан.

"Считаем, что референдум прошел успешно, – говорит начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева. – И не потому, что кто-то из нас был за то или иное решение. А потому, что мы смогли охватить большую аудиторию родителей школьников и результаты голосования можем назвать объективными. Теперь мы знаем, что думают о начале учебного года и электронных учебниках мамы и папы на самом деле, и уже на основе полученных данных будем строить нашу дальнейшую работу".