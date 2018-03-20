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Таможенный контроль в порту. Фото: Александр Крылов, ИА MagadanМedia

Первый замглавы ДВТУ Сергей Федоров задержан по делу Родиона Тихонова

Таможенного чиновника везут в Москву

20 марта, PrimaMedia. Первого заместителя Дальневосточного таможенного управления Сергея Федорова сегодня задержали и отправили в Москву для проведения расследования. Поводом стало дело предпринимателя Родиона Тихонова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал ПРОВЭД.

Бизнесмен Родион Тихонов был задержан 21 февраля сотрудниками ФСБ в числе еще нескольких представителей внешнеэкономической деятельности. Уголовное дело возбуждено из-за уклонения предпринимателя от уплаты таможенных платежей. В ноябре прошлого года этими же силовиками на СВХ "Дальзавод Терминал", принадлежащем Родиону Тихонову, было выявлено около 80 контейнеров с контрабандным текстилем.

Следствие полагает, что Тихонов, а также его "коллеги", среди которых замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Евгений Романченко, ввозили в Россию разнообразные товары под видом дешевых стройматериалов. Успешность схемы могли обеспечивать связи предпринимателя в ФТС.

Еще в начале 2018 года Федоров был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Приказ о награждении подписан главой ФТС Владимиром Булавиным по Указу президента.

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