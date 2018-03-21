Приморье, Якутия и Хабаровский край вошли в число лидеров по выдаче ДВ гектара

Пресс-конференция "Дальневосточный гектар – на практике". Фото: Анастасия Анушевская, ИА PrimaMedia

При этом Магаданская область и Чукотка оказались в числе аутсайдеров

21 марта, PrimaMedia. С момента начала выдачи "дальневосточных гектаров" больше всего граждане получили их в Приморье (45 тысяч участков), Якутии (20 тысяч участков) и Хабаровском крае (16 тысяч участков). Такие цифры сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев во время пресс-конференции на тему: "Дальневосточный гектар – на практике", передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

"Прошёл год и 10 месяцев реализации проекта по бесплатному предоставлению дальневосточных земель гражданам РФ. За это время было подано более 130 тысяч заявок на получение земли и уже 37 тысяч граждан получили гектар. Около 8 тысяч заявлений о предоставлении участков одобрены и в ближайшие 1,5 месяца пополнят группу граждан, которые решили связать судьбу с развитием Дальнего Востока. С момента начала выдачи "дальневосточных гектаров" больше всего граждане получили их в Приморье, 45 тысяч участков, Якутии, 20 тысяч участков и Хабаровском крае — 16 тысяч участков. Меньше всего заявлений по выдаче земли было в Магаданской области — 2000 заявлений, и на Чукотке – 445 заявлений", — отметил Сергей Качаев.

Также он привёл данные о том, на какие цели люди берут землю. "Наши граждане берут в основном гектары для строительства жилья, таких около 40%. 30% граждан решили заниматься сельским хозяйством. Также есть направления, связанные с развитием рекреации и туризма – для этих целей землю взяли 15% граждан", — добавил Сергей Качаев.

Сейчас главная задача, по его словам — помочь гражданам в освоении гектара. "Мы провели такую работу вместе с дальневосточными регионами в прошлом году. Более 1200 получателей земель получили меры господдержки на сумму более 250 миллионов рублей. Главная мера поддержки — поддержка сельхозпроизводителей, это субсидирование закупок сельхозтехники, посевного материала, сельхоз животных. Мы рассчитываем, что в этом году вместе с регионами мы разработаем и внедрим ещё больший объём мер поддержки для получателей гектара, упростим получение государственных мер, расширим количество людей, которые могут воспользоваться этими мерами поддержки", — сказал Сергей Качаев.

Он рассказал и о работе с банками. "Сейчас 2 банка предоставляют специальные кредитные продукты для владельцев гектаров — это Почта банк и МСП Банк. Рассчитываем расширить круг банков, которые оказывают специальную поддержку получателям земли на Дальнем Востоке.Кредитные продукты будут предоставляться по более низким ставкам, чем в среднем предлагаются банками", — сказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В свою очередь генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков добавил, что за время работы проекта было обработано свыше 120 тысяч обращений граждан. "Мы научились выдавать земельные участки. В выдаче земель участвуют все МФЦ страны и все уполномоченные органы расположены на территории Дальнего Востока. Разработано свыше 40 бизнес-планов и создан реестр мер поддержки, которые направлены на освоение гектаров", — отметил Валентин Тимаков.